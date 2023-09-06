Корпорация МСП: Правительство будет оказывать точечную поддержку малому бизнесу

В ведомстве отметили, что показатели у предпринимателей, получивших господдержку, уже через год больше, чем у тех, кто её не получил. По доходам наблюдается двукратное увеличение, по занятости — восьмикратное. Получившие финансовую поддержку в 6 раз реже закрывают свой бизнес на горизонте трех лет. Они «быстрее растут» и больше отчисляют в бюджеты.