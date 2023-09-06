Корпорация МСП: Правительство будет оказывать точечную поддержку малому бизнесу

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Обсуждавшуюся на встрече схему разработали специалисты Минэкономразвития и КМСП.
Статистические данные говорят о том, что количество малых и средних предприятий стабильно держится на отметке примерно 6 млн. Такая стабильность стала возможной благодаря господдержке предпринимателей, в том числе мораторию на проверки, новым налоговым решениям, увеличению доступности кредитов, пишет kommersant.ru.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников подчеркнул эффективность этих мер. Несмотря на COVID-19 и шквал санкций, количество субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых увеличилось.
В ведомстве отметили, что показатели у предпринимателей, получивших господдержку, уже через год больше, чем у тех, кто её не получил. По доходам наблюдается двукратное увеличение, по занятости — восьмикратное. Получившие финансовую поддержку в 6 раз реже закрывают свой бизнес на горизонте трех лет. Они «быстрее растут» и больше отчисляют в бюджеты.
По словам Решетникова, новый комплекс мер господдержки, рассчитанный на 2025–2030 годы, должен увеличить вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны. Также он отметил, что необходимо стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях, таких как туризм, IT-сфера, обрабатывающая промышленность.
Генеральный директор КМСП Александр Исаевич заявил, что помощь предпринимателям оказывается во всех субъектах Федерации. Особенно видно это на примере Крыма, Кавказа, Дальнего Востока. Там уровень кредитования с поддержкой государства вырос более чем на четверть. За счет перехода на «зонтичный» механизм поручительств удалось существенно повысить доступность кредитования и разделить риски с банками.
Сообщается, что в программе развития до 2030 года записано, что доля средних предприятий должна увеличиться в 2 раза. До 28% должен вырасти вклад субъектов МСП в ВВП, а доход на одного работника в секторе должен увеличиться почти на 25%.
По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, предстоит ещё много работы по направлению малого и среднего бизнеса, в том числе нарастить «продолжительность жизни» предпринимателей и привязать меры поддержки к увеличению дохода в расчете на 1 работника субъекта МСП. Также в приоритете должно быть развитие экспорта МСП.
«Обращаю внимание и на ключевую роль регионов в структурной перестройке сектора МСП. Для этого Корпорация МСП, Минэкономразвития совместно с командами губернаторов должны стандартизировать региональные меры поддержки», — заявил Белоусов.