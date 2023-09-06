Глава города Тюмени проверил готовность объектов УСТЭК к отопительному сезону

Завершили объезд по объектам УСТЭК на магистральном участке капитального ремонта тепловой сети № 17, расположенной вдоль улицы Прокопия Артамонова, 3. Тепломагистраль обеспечивает теплом 25 потребителей, к данной тепловой сети подключены 22 жилых дома и 1 детский сад. Сейчас здесь проложено полностью новое оборудование, завершить все работы по ремонту и благоустройству планируют в начале октября.