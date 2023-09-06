Глава города Тюмени проверил готовность объектов УСТЭК к отопительному сезону

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Сегодня Глава города Руслан Кухарук вместе с прокурором города Владимиром Бондарчуком и представителями других ведомств оценили готовность значимых объектов ремонтной кампании к предстоящему отопительному сезону.
«Общий объём средств ремонтной кампании этого года рекордный: он составил около 2,5 млрд. руб. Сегодня мы видим высокую степень готовности объектов: практически все работы завершены», — сообщил Глава города Руслан Кухарук.
Проверка началась с муниципальной котельной № 23 по ул. Белоярская, 12. Это полностью реконструированное блочно-модульное здание котельной с новым установленным оборудованием. Мощность возводимой котельной — 3,9 МВт. С начала отопительного сезона котельная будет работать в автоматизированном режиме и обслуживать теплоснабжением 5 жилых домов.
Следующим объектом стала подкачивающая насосная станция (ПНС) № 6 в новом районе Лесобазы на пересечении улиц Домостроителей и Дамбовская. Это самый крупный объект ремонтной кампании, который был построен в рамках инвестиционной программы УСТЭК, чтобы обеспечить теплом жителей динамично развивающегося района. В перспективе ПНС должна обеспечивать расход теплоносителя 1750 т/ч. Планируемый прирост тепловой нагрузки составит 72,6 гКал/час.
«ПНС-6 практически полностью готова к началу отопительного периода. На сегодняшний день получены все документы от компании СУЭНКО, пройдена проверка и получен акт Ростехнадзора. Завтра мы надеемся получить документы, подтверждающие готовность объекта и приступить к полноценной пусконаладке», — сообщила директор по капитальному строительству и ремонту УСТЭК Вера Маторыгина.
Завершили объезд по объектам УСТЭК на магистральном участке капитального ремонта тепловой сети № 17, расположенной вдоль улицы Прокопия Артамонова, 3. Тепломагистраль обеспечивает теплом 25 потребителей, к данной тепловой сети подключены 22 жилых дома и 1 детский сад. Сейчас здесь проложено полностью новое оборудование, завершить все работы по ремонту и благоустройству планируют в начале октября.
«Это большой объект реконструкции протяженностью порядка 2 км, но в этом году мы делаем только 1 этап, меняем 260 метров тепловой сети. Сеть будет реконструирована в ППУ изоляции. Работы в завершающей стадии, осталась только обвязка нескольких камер, поэтому до конца недели все технологические работы будут завершены, и мы приступим к благоустройству. Для чего мы это делаем? Чтобы обеспечить качественное теплоснабжение жителей этого района мы приняли решение заменить этот участок, так как за три года здесь было зафиксировано 18 повреждений», — сообщил генеральный директор УСТЭК Александр Перекальский.
За это лето УСТЭК капитально отремонтировало и реконструировало 59 объектов. Это самая большая ремонтная компания за всю историю УСТЭК, стоимость которой составила порядка 2,5 млрд. руб.
«Мы уверены на 100%, что все работы будут завершены к началу отопительного периода, большинство уже в завершающей стадии, осталось только благоустройство и пуско-наладочные мероприятия. У нас нет никаких опасений по поводу своевременного начала отопительного периода», — утверждает Александр Перекальский.