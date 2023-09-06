Глава ФОМС: Число проходящих профосмотры граждан удвоилось

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:46
Об этом стало известно из выступления руководителя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина на Московском урбанистическом форуме.
По словам Баланина, объемы оказанной гражданам профилактической медпомощи выросли более чем на 57%. Об этом информирует «Российская газета».
Более того, жителям России стала доступна углубленная диспансеризация. За первую половину года на нее из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования было направлено пять миллиардов рублей, что на 27,3% превосходит показатели аналогичного периода 2022 года.
При этом объемы углубленной диспансеризации увеличились на 28,7%: с 3,4 миллиона до 4,3 миллиона комплексных посещений. Известно, что наибольшую востребованность углубленная диспансеризация получила в Кировской, Тюменской и Курской областях, а также у жителей Алтайского края и Чечни.
Глава ФОМС отметил, что к прохождению углубленной диспансеризации приглашаются в том числе граждане, которые переболели COVID-19.
Илья Баланин также рассказал, что в этом году был скорректирован механизм оплаты профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения. Теперь они оплачиваются из расчета за единицу объема медицинской помощи, и медучреждениям начисляют средства в соответствии с объемами предоставленных медуслуг. Применение этой меры позволяет эффективно расходовать средства фонда и дает поликлиникам стимул для активной работы с населением.