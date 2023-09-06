Глава ФОМС: Число проходящих профосмотры граждан удвоилось

Илья Баланин также рассказал, что в этом году был скорректирован механизм оплаты профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения. Теперь они оплачиваются из расчета за единицу объема медицинской помощи, и медучреждениям начисляют средства в соответствии с объемами предоставленных медуслуг. Применение этой меры позволяет эффективно расходовать средства фонда и дает поликлиникам стимул для активной работы с населением.