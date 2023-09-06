Дожди не спасли Туру: уровень воды в тюменской реке побил исторический минимум

Ливни, прошедшие в Тюменской области, не помогли Туре. За летний период река обмелела на 258 сантиметров. Для того, чтобы восполнить запасы тюменской воды необходимо, чтобы прошли сильные осенние ливни и наступила снежная зима. Однако синоптики прогнозируют, что зима будет не очень снежной. А как вы помните, в прошлом году в Тюмени тоже было мало снега.