Дожди не спасли Туру: уровень воды в тюменской реке побил исторический минимум

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Уровень воды в тюменской Туре побил исторический минимум. Он составил минус 85 сантиметров. Несколько дней назад мы писали, что по последним подсчетам уровень в реке достигал -78 сантиметров. Можно сказать, что за неделю, несмотря на дожди и ливни в области, уровень упал на 7 сантиметров.
Ливни, прошедшие в Тюменской области, не помогли Туре. За летний период река обмелела на 258 сантиметров. Для того, чтобы восполнить запасы тюменской воды необходимо, чтобы прошли сильные осенние ливни и наступила снежная зима. Однако синоптики прогнозируют, что зима будет не очень снежной. А как вы помните, в прошлом году в Тюмени тоже было мало снега.
А вот директор института наук о земле ТюмГУ Виталий Хорошавин считает, что чтобы уровень воды в Туре начал расти, в Нижнем Тагиле должны пройти хорошие ливни. Будем надеяться на то, что, если не тюменские, то хотя бы тагильские ливни спасут нашу реку.
Неутешительная картина обстоит и с качеством воды в Туре. Ранее мы писали о том, что власти не смогут выделить из федерального бюджета какую-либо сумму для очистку и экологическую реабилитацию нашей реки. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Из регионов УрФО деньги получит на очистку рек только Челябинская область — 386 тысяч в этом году и 289 тысяч в 2024 году.
Портал «Nashgorod.ru» публиковал эксклюзивный материал, в котором корреспонденты разбирались, почему уровень воды в Туре падает. Отметим то, что лесные пожары, прошедшие этим летом и уж точно запомнившиеся многим жителям региона, сыграли решающую роль на ситуации, в которой сейчас находится Тура.