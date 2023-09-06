Дефицит строителей: в Тюмени скоро станет некому строить дома и дороги

По данным одного из сайтов по поиску работы в Тюмени нужны более 200 разнорабочих, им предлагают зарплату 40 — 60 тысяч рублей. В городе 102 вакансии для монтажников, девелоперам нужно десятки сварщиков, инженеров и прорабов. Вакансии размещают крупные компании «Звезда», ARSIB Development, «Создатели», СТК, TIS, «Этажи-Строительство».