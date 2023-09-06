Дефицит строителей: в Тюмени скоро станет некому строить дома и дороги

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
По данным девелоперов на тюменских стройках не хватает мастеров различного профиля, производителей работ и инженеров с высшим образованием. С обычными рабочими тоже есть сложности.
По данным одного из сайтов по поиску работы в Тюмени нужны более 200 разнорабочих, им предлагают зарплату 40 — 60 тысяч рублей. В городе 102 вакансии для монтажников, девелоперам нужно десятки сварщиков, инженеров и прорабов. Вакансии размещают крупные компании «Звезда», ARSIB Development, «Создатели», СТК, TIS, «Этажи-Строительство».
По информации «Нашего города», за последнее время увеличились предлагаемые зарплаты мастерам СМР. Дорожная компания «Еврокар» предлагает специалистам от 110 до 140 тысяч в месяц. Только в Тюмени размешены порядка 400 вакансий от девелоперов и крупных дорожных компаний.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области образовался дефицит кадров в нефтяной сфере. Более пяти тысяч вакансий открыли в этом году нефтегазовые компании.