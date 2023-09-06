Более 30 тысяч тюменцев получили помощь волонтерского центра гордумы

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
За неполные три года существования центра поддержку получили свыше 30 тысяч жителей, проведено более 4 200 мероприятий и акций. Общая сумма, направленная на добровольческие инициативы, превысила 25,5 млн рублей.
«С первых дней пандемии COVID-19, в марте 2020 года в Тюменской области был создан штаб помощи #МыВместе. Депутаты городской Думы оперативно включились в его работу наряду с неравнодушными горожанами. Приоритет был отдан поддержке ветеранов, пожилых, людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных и малообеспеченных семей, медицинских работников, которые оказались на передовой борьбы с пандемией. Через полгода активной добровольческой деятельности пришло полное понимание, что необходимо вывести эту работу на качественно новый уровень. В январе 2021 года в Тюменской городской Думе при поддержке председателя Евгения Борисовича Заболотного начал работу волонтерский центр», — рассказал координатор волонтерского центра, заместитель председателя Тюменской городской Думы Дмитрий Осипов.
При участии народных избранников в помощь учреждениям здравоохранения и медицинским работникам было закуплено три аппарата искусственной вентиляции легких, высокотехнологичное диагностическое оборудование для городской поликлиники №17, около 700 наборов средств индивидуальной защиты, манекен для отработки навыков сердечно-легочной реанимации, оборудование для санитарной обработки подъездов, отремонтировано крыльцо городской поликлиники №1 и входная группа приемного отделения ОКБ№2. На личном транспорте депутаты доставляли медработников к пациентам, развозили рецепты по аптекам города, работали волонтерами в пунктах вакцинации, оказывали содействие в госпитализации одиноких пенсионеров и восстановлении их после перенесенного COVID-19.
Особое внимание было уделено поддержке социально незащищенных категорий населения. Только адресную помощь во время пандемии получили более 16 тысяч тюменцев — это ветераны, пенсионеры, инвалиды, ребята из многодетных и малообеспеченных семей. Волонтеры доставляли им продуктовые наборы, товары первой необходимости, оказывали помощь в повседневных делах. Вместе с областными коллегами в рамках содействия организации дистанционного обучения школьников депутаты городской Думы реализовали акцию «Помоги учиться дома». 53 тюменских семьи получили в подарок ноутбуки, более 500 школьников за эти годы были обеспечены портфелями с канцелярскими принадлежностями. Это не только первоклассники, но и ребята среднего и старшего звена.
Депутаты продолжают взаимодействовать с учреждениями и общественными организациями. В рамках волонтерской работы социально-реабилитационный центр «Семья» получил новый автобус, организация «Особый ребенок» обеспечена материалами для творчества, ветеранский центр «Диалог» — мультимедийным оборудованием и музыкальными инструментами, продолжается строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы на ул. Гастелло, оказана адресная поддержка центру «Дом для мам», тюменские спортсмены получили необходимый инвентарь и комплекты формы. На систематической основе народные избранники помогают АНО «Вдохновение», при их поддержке организован первый инклюзивный автопробег «Северный путь», форум по социализации людей с инвалидностью, творческие, спортивные состязания, профилактические и профориентационные мероприятия.
С началом проведения специальной военной операции, на муниципальном уровне был принят ряд постановлений, закрепляющих меры поддержки для родных и близких бойцов. Свыше 800 обучающихся средних школ были обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием. Оказано содействие в устройстве детей в возрасте от полутора до семи лет в детские сады, а родители освобождены от платы за дошкольное образование. Еще более 500 юных тюменцев стали бесплатно посещать кружки и секции по интересам.
«Семьи участников специальной военной операции находятся в постоянном фокусе внимания депутатов. В рамках волонтерской работы им оказывается адресная и консультационная поддержка, организуются досуговые мероприятия, ребятишки получают к праздникам подарки. Внимание и забота о семьях наших бойцов остается особым приоритетом», — отметил Дмитрий Осипов.
Продолжается работа по формированию гуманитарной помощи для жителей новых регионов и тех, кто вынужденно покинул свои дома. При активном участии депутатов всех уровней, предприятий и организаций, неравнодушных горожан на Донбасс и в Белгородскую область из Тюмени доставлено свыше 400 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. В рамках работы волонтерского центра депутаты гордумы направили на передовую новый КамАЗ, несколько экипированных автомобилей УАЗ, высокотехнологичные устройства, элементы экипировки, медикаменты, расходные материалы для больниц, строительные инструменты. На системной основе закупается специализированное оборудование и тренажеры для подшефного Госпиталя для ветеранов войн, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО, собрано и отправлено более 5 тысяч книг для Центральной городской библиотеки Краснодона.
Очень востребованной оказалась акция «Тепло родного дома», которую инициировал губернатор Тюменской области Александр Моор. В Тюмени эта работа развернута на базе приемных депутатов городской Думы. За три этапа акции бойцам доставлено около 6 тысяч посылок от родных и близких. В ближайшие месяцы планируется реализовать уже четвертый этап.
Депутаты принимают активное участие в еще одной масштабной региональной акции — «100 миллионов для Победы». Общий взнос народных избранников и сотрудников аппарата городской Думы составил 13 млн 200 тысяч рублей. Средства направляются на приобретение дополнительного высокотехнологичного оборудования для бойцов: квадрокоптеров, коллиматорных и тепловизионных прицелов, приборов ночного видения, дальномеров и других, которые в условиях боевых действий становятся расходным материалом.
С завершением работы VII созыва городской Думы деятельность волонтерского центра не останавливается. «Хочу выразить слова благодарности всем, кто присоединяется, поддерживает созидательные инициативы. Людям нужна поддержка и внимание, а значит, эта работа важна, актуальна и будет продолжена!», — заверил Дмитрий Осипов.