Более 30 тысяч тюменцев получили помощь волонтерского центра гордумы

Продолжается работа по формированию гуманитарной помощи для жителей новых регионов и тех, кто вынужденно покинул свои дома. При активном участии депутатов всех уровней, предприятий и организаций, неравнодушных горожан на Донбасс и в Белгородскую область из Тюмени доставлено свыше 400 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. В рамках работы волонтерского центра депутаты гордумы направили на передовую новый КамАЗ, несколько экипированных автомобилей УАЗ, высокотехнологичные устройства, элементы экипировки, медикаменты, расходные материалы для больниц, строительные инструменты. На системной основе закупается специализированное оборудование и тренажеры для подшефного Госпиталя для ветеранов войн, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО, собрано и отправлено более 5 тысяч книг для Центральной городской библиотеки Краснодона.