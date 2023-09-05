Зимние туры существенно подорожали для тюменцев

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
По данным «Нашего города», Турция «закроется» для тюменцев с 16 сентября, отдых в бархатный сезон будет стоить от 40 тысяч рублей с человека. Зимой будут доступны прямые рейсы из «Рощино» в Таиланд и ОАЭ, из Екатеринбурга самолёты будут следовать ещё в Индию, Мальдивы и Египет.
«Может предложить Туры в Таиланд на Новый год, но с вылетом из Екатеринбурга. Цены начинаются от 240 тысяч рублей», — сообщил «Нашему городу» представитель одной из турфирм в Тюмени.
В такой ситуации турфирмы предлагают клиентам переориентироваться на внутренний туризм. Тюменские туроператоры активно предлагают зимние туры в Санкт-Петербург (со 2 по 8 января) за 40-44 тысячи рублей с человека.
Ранее «Наш город» сообщал, что под конец лета тюменские туроператоры сообщили о новых горячих предложениях. Горожанам предлагают улететь на неделю в Турцию за 42 тысячи рублей.