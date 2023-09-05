Зимние туры существенно подорожали для тюменцев

По данным «Нашего города», Турция «закроется» для тюменцев с 16 сентября, отдых в бархатный сезон будет стоить от 40 тысяч рублей с человека. Зимой будут доступны прямые рейсы из «Рощино» в Таиланд и ОАЭ, из Екатеринбурга самолёты будут следовать ещё в Индию, Мальдивы и Египет.