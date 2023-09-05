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Загород Экспо: все о зимнем строительстве, стройматериалах, инженерке и дизайне

Загород Экспо: все о зимнем строительстве, стройматериалах, инженерке и дизайне

5 сентября 2023, 04:00
Фото: «Загород Экспо»
Всех, кто планирует успеть до начала холодов купить землю, подготовить к зимовке садовый участок, построить дом уже к весне, выбрать оборудование, увидеть новинки дизайнов, 30 сентября и 1 октября «Загород Экспо» приглашает на тематическую выставку, посвященную загородной жизни Тюмени.

30 сентября и 1 октября в Тюменском технопарке пройдет выставка «Загород Экспо». 50 компаний представят свои товары и услуги, а 20 экспертов-практиков выступят в лектории и расскажут о тонкостях жизни за городом. На мероприятии будет работать зона строительных инноваций и мастер-классов. В завершении каждого дня посетителей ждет розыгрыш ценных подарков.

Фото: «Загород Экспо»

Есть в народе такая поговорка: «Умный строит зимой, а богатый — весной». Тюменские застройщики ИЖС подтверждают, что весной, когда большинство людей начинает строительство дома, практически на все стройматериалы поднимаются цены, а стоимость грузоперевозок и аренды спецтехники становится в среднем на 20% выше. Таков естественный закон рынка. Зимой цены остаются на уровне прошлого года, а иногда производители предоставляют крупным строительным компаниям значительные скидки. Поэтому расходы на материалы в межсезонье могут оказаться ниже, а строительство выйдет дешевле.

Фото: «Загород Экспо»

Об особенностях зимнего строительства и сезонных инженерных работах можно будет узнать на выставке «Загород Экспо». Среди участников — девелоперы и застройщики загородной недвижимости, производители строительных, отделочных материалов и мебели, инженерные компании, ландшафтные и интерьерные дизайнеры.

На «Загород Экспо» каждый сможет получить всю необходимую информацию о приоритетных загородных направлениях для покупки земельного участка, коттеджных поселках, проектах современных домов и таунхаусов. Гости выставки увидят новые разработки, которыми компании-участники планируют удивлять посетителей. Кроме того, образцы получится оценить не только глазами, но и руками. Также всем присутствующим удастся познакомиться с устройством и функционалом представленных экспонатов и задать вопросы производителям. В период работы выставки появится возможность сравнить множество предложений и найти решения, которые наилучшим образом отвечают потребностям желающего построить собственный дом.

Фото: «Загород Экспо»

В лектории «Загород Экспо» выступят эксперты-практики, знающие все тонкости строительства и обустройства загородного дома и дачи. Расписание выступлений будет размещено на сайте https://zagorod.site/.

А в зоне ярмарки фермерских продуктов можно будет продегустировать и купить масло, мед, натуральные сладости, сыры и многое другое.

В конце каждого выставочного дня все зарегистрированные посетители выставки смогут принять участие в розыгрыше ценных призов от партнеров и участников проекта. Один из главных подарков розыгрыша — машина керамического облицовочного кирпича от ВЗКСМ. Этого объема хватит на облицовку загородного дома, ведь сумма приза эквивалентна 250 000 рублей.

Еще один сюрприз — среди покупателей компании «Орбита» на выставке будет разыграно 6 соток земли с возможностью подключения ко всем инженерным сетям по Московскому тракту в центральной части села Перевалово.

Осенняя выставка «Загород Экспо» проходит в рамках Форума креативных предпринимателей «КПД», при поддержке Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Фото: «Загород Экспо»

Участники «Загород Экспо»

Банк-партнер:

  • Россельхозбанк.

Девелоперы и застройщики ИЖС:

  • Девелоперская компания «Сибирские владения»,
  • Эко-Девелопер «Партнер»,
  • Девелоперская компания «ЯРД»,
  • Девелоперская компания «МОНОЛИТ»,
  • Застройщик загородной недвижимости IZI HOUSE,
  • Строительная компания «Онегин Девелопмент»,
  • Строительная компания «СИТИСТРОЙ»,
  • Строительная артель MRR72,
  • Строительная компания «Мир коттеджей»,
  • Строительная компания «ГАРАНТ СТРОЙ»,
  • Компания «АМ-Групп»,
  • Строительная компания HOME,
  • Компания Welcome Home,
  • Строительная компания «СТАБИЛИС»,
  • Строительная компания «КУПИДОМ»,
  • Строительная компания «Михайловский дворик».

Риелторы:

  • Агентство недвижимости «СОВА»,
  • Компания «Орбита».

Производственные компании (строительные и отделочные материалы):

  • Винзилинский завод керамзитового гравия,
  • Винзилинский завод керамических стеновых материалов,
  • Тюменский завод гофротруб,
  • Компания «БРАСТ».

Инженерные компании и ИТ-технологии для дома:

  • Компания «ЭКО-ГРУПП»,
  • Компания «ТОПОЛ-ЭКО»,
  • Инженерный центр «Ангор»,
  • Компания «Азбука отопления».

Ландшафтные бюро, компании по благоустройству участка и сада:

  • Компания Garden Pro,
  • Компания «Кедр»,
  • Сварочное ателье «М3»,
  • КСИЛ Тюмень

Мебельное производство, интерьерные салоны, декораторы, дизайнеры:

  • Фабрика детской мебели «38 попугаев»,
  • Матрэкс-Инвест,
  • Галерея карнизов,
  • Салон штор «Алексия»,
  • Салон Art Pazzl,
  • Мастерская декора Samoylova Decor.

Зона натуральных продуктов:

  • Гастрокофейня «Максим»,
  • Компания «МаслечКо»,
  • Сыроварня Siньор Джованни,
  • Натуральные сладости,
  • Товары от Ядвиги.

Регистрация посетителей, расписание выставки, список участников: https://zagorod.site.

Страницы «Загород Экспо» в социальных сетях: ВКонтакте: https://vk.com/zagorod.store. Телеграм: https://t.me/zagorod_store.

До встречи на «Загород Экспо» 30 сентября и 1 октября 2023 с 10:00 до 18:00, по адресу Тюменский технопарк, ул. Республики, 142.

Вход на выставку — бесплатный по электронным билетам. Регистрация на сайте: www.zagorod.site.

Реклама. Организатор: компания MARKS & EVENTS. ИП Осипова К.С. www.zagorod.site.

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