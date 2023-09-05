Загород Экспо: все о зимнем строительстве, стройматериалах, инженерке и дизайне

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30 сентября и 1 октября в Тюменском технопарке пройдет выставка «Загород Экспо». 50 компаний представят свои товары и услуги, а 20 экспертов-практиков выступят в лектории и расскажут о тонкостях жизни за городом. На мероприятии будет работать зона строительных инноваций и мастер-классов. В завершении каждого дня посетителей ждет розыгрыш ценных подарков.
Есть в народе такая поговорка: «Умный строит зимой, а богатый — весной». Тюменские застройщики ИЖС подтверждают, что весной, когда большинство людей начинает строительство дома, практически на все стройматериалы поднимаются цены, а стоимость грузоперевозок и аренды спецтехники становится в среднем на 20% выше. Таков естественный закон рынка. Зимой цены остаются на уровне прошлого года, а иногда производители предоставляют крупным строительным компаниям значительные скидки. Поэтому расходы на материалы в межсезонье могут оказаться ниже, а строительство выйдет дешевле.
Об особенностях зимнего строительства и сезонных инженерных работах можно будет узнать на выставке «Загород Экспо». Среди участников — девелоперы и застройщики загородной недвижимости, производители строительных, отделочных материалов и мебели, инженерные компании, ландшафтные и интерьерные дизайнеры.
На «Загород Экспо» каждый сможет получить всю необходимую информацию о приоритетных загородных направлениях для покупки земельного участка, коттеджных поселках, проектах современных домов и таунхаусов. Гости выставки увидят новые разработки, которыми компании-участники планируют удивлять посетителей. Кроме того, образцы получится оценить не только глазами, но и руками. Также всем присутствующим удастся познакомиться с устройством и функционалом представленных экспонатов и задать вопросы производителям. В период работы выставки появится возможность сравнить множество предложений и найти решения, которые наилучшим образом отвечают потребностям желающего построить собственный дом.
В лектории «Загород Экспо» выступят эксперты-практики, знающие все тонкости строительства и обустройства загородного дома и дачи. Расписание выступлений будет размещено на сайте https://zagorod.site/.
А в зоне ярмарки фермерских продуктов можно будет продегустировать и купить масло, мед, натуральные сладости, сыры и многое другое.
В конце каждого выставочного дня все зарегистрированные посетители выставки смогут принять участие в розыгрыше ценных призов от партнеров и участников проекта. Один из главных подарков розыгрыша — машина керамического облицовочного кирпича от ВЗКСМ. Этого объема хватит на облицовку загородного дома, ведь сумма приза эквивалентна 250 000 рублей.
Еще один сюрприз — среди покупателей компании «Орбита» на выставке будет разыграно 6 соток земли с возможностью подключения ко всем инженерным сетям по Московскому тракту в центральной части села Перевалово.
Осенняя выставка «Загород Экспо» проходит в рамках Форума креативных предпринимателей «КПД», при поддержке Торгово-промышленной палаты Тюменской области.
Регистрация посетителей, расписание выставки, список участников: https://zagorod.site.
Страницы «Загород Экспо» в социальных сетях: ВКонтакте: https://vk.com/zagorod.store. Телеграм: https://t.me/zagorod_store.
До встречи на «Загород Экспо» 30 сентября и 1 октября 2023 с 10:00 до 18:00, по адресу Тюменский технопарк, ул. Республики, 142.
Вход на выставку — бесплатный по электронным билетам. Регистрация на сайте: www.zagorod.site.
Реклама. Организатор: компания MARKS & EVENTS. ИП Осипова К.С. www.zagorod.site.