«Всего лишь стиль?»: как архитектура ЖК влияет на его жителей

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Разбираемся, какие оттенки и материалы обещают будущим жителям чувствовать себя максимально комфортно.
Яркие и цветастые дома, выделяющиеся на фоне остальных, лишь на первый взгляд могут выглядеть симпатично и жизнерадостно, в будущем интенсивное воздействие яркого пигмента может негативно отразиться на эмоциональном состоянии жителя, создавать визуальный шум, даже вызывать раздражительность.
«Поначалу яркость и пестрота может вдохновлять, но позже вы устанете от ее длительного воздействия и явно захотите видеть более спокойные дизайнерские решения. Изобилие цветов и деталей нас изматывает, это будто день, наполненный кучей эмоций, после которого хочется спокойствия и отдыха», — считает тюменский психолог Петр Зосимов.
А потому современный уклон на минималистичный и спокойный дизайн — это не только тренд, но и необходимость, чтобы снизить уровень стресса, которого в городской жизни достаточно.
Психолог рекомендует выбирать дома, выполненные в едином стиле и в спокойном дизайне, не обремененным сотней деталей. Не зря у минимализма есть своя философия, предполагающая избавление от избыточного и концентрацию на самом значимом.
Специалисты рекомендуют выбирать природные оттенки. По словам психолога Зосимова, яркие цвета действуют на подсознание, как раздражители, а для подсознания более благоприятны цвета:
Отличным примером использование природных оттенков можно назвать жилой комплекс «Ритмы», дома которого выполняют в естественной цветовой гамме. В этом проекте «Партнер» придерживается философии минимализма, чтобы обеспечить эмоциональное благополучие жителей. Лейтмотив всех жилых комплексов застройщика — это легкость, спокойствие и гармония.
Немаловажным фактором являются и материалы, из которых построен жилой комплекс. Так, деревянные элементы создают незримую связь с окружающим «зеленым» миром, что благоприятно влияет на человека.
Качество материалов также является немаловажным аспектом. Использование экологичных конструкций не оказывает радиоактивного воздействия на экологию, этим обычно отличаются дешевые и не сертифицированные строительные материалы. Силикатный блок «Поревит», который «Партнер» сам производит и из которых строит все свои проекты, — один из самых экологичных материалов. В составе блоков только природные компоненты — песок, известь и вода.
Выбирать квартиры с большими окнами, наполняющими пространство естественным светом — это не только тренд, но и необходимость для собственного комфорта. Солнце дарит энергию, улучшает настроение и здоровье. Свет очень нужен, он устанавливает циркадный ритм (или биологические часы) через специальные фоточувствительные клетки.
Также важно, чтобы окна радовали и видом на что-то приятное, желательно на живую природу. Например, жилой комплекс «Ритмы» строят на границе с настоящим лесом. Вид здесь удивляет природным обрамлением, дарит уединение, колорит природного ландшафта и чистый воздух.
Узнать больше информации о ЖК «Ритмы» можно у менеджера по телефону (3452) 55-00-00. А лучше сразу приехать на объект и увидеть всё своими глазами: ул. Бульварная 11/1.
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