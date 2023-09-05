«Всего лишь стиль?»: как архитектура ЖК влияет на его жителей

Каждый новый проект на рынке недвижимости всегда встречают по его внешнему облику и стилистике. Тем не менее, обращать внимание стоит не только на яркие детали, но и на то, как эти цветовые комбинации будут воздействовать на человека в перспективе.

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