В тюменской «Жемчужине Сибири» пройдет чемпионат России по летнему биатлону

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В соревновании будут участвовать молодые спортсмены и именитые тюменские биатлонисты: Виктория Сливко, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Александр Поварницын.
16 сентября состоится «роллер-гонка», мужчины пробегут дистанцию 20 км, женщины 15 км. 17 числа пройдёт эстафета. 19 сентября мероприятие завершится спринтом мужчину пробегут 10 км, женщины 7,5 км.
Гонки пройдут в 11:00, но из-за реконструкции спортобъекта зрителей на них не будет.
Ранее «Наш город» сообщал, что в марте тюменские спортсмены завоевали 9 медалей на Чемпионате России по лыжным гонкам, мероприятие прошло в тюменском центре «Жемчужина Сибири».