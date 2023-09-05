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Летний биатлон

В тюменской «Жемчужине Сибири» пройдет чемпионат России по летнему биатлону

5 сентября 2023, 11:56
Фото: Информцентр правительства ТО
Летний биатлон
В областной столице с 16 по 19 сентября пройдет чемпионат страны по летнему биатлону. 150 спортсменов приедут в «Жемчужину Сибири», они будут представлять 20 субъектов РФ.

В соревновании будут участвовать молодые спортсмены и именитые тюменские биатлонисты: Виктория Сливко, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Александр Поварницын.

16 сентября состоится «роллер-гонка», мужчины пробегут дистанцию 20 км, женщины 15 км. 17 числа пройдёт эстафета. 19 сентября мероприятие завершится спринтом мужчину пробегут 10 км, женщины 7,5 км.

Гонки пройдут в 11:00, но из-за реконструкции спортобъекта зрителей на них не будет.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в марте тюменские спортсмены завоевали 9 медалей на Чемпионате России по лыжным гонкам, мероприятие прошло в тюменском центре «Жемчужина Сибири».

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#Спорт#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы
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