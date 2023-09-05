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Published Сегодня, 13:22

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Каникулы будут идти согласно утвержденному федеральному плану.

В тюменском департаменте образования разоблачили фейк о сокращение каникул

5 сентября 2023, 13:22
Фото: 1MI
Каникулы будут идти согласно утвержденному федеральному плану.
В ведомстве подчеркнули, что расписание каникул на 2023 — 2024 учебный год для тюменских школьников отражает требования федерального календарного учебного графика, утвержденного приказами Министерства просвещения РФ от 18 мая 2023 года.
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Дети
«Согласно приведенным документам „в федеральном календарном учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул“, — пояснили „Нашему Городу“ в городском департаменте образования.

Напомним, в понедельник, 4 сентября, городской департамент образования обнародовал график каникул на предстоящий учебных год. Согласно ему, осенние каникулы продлятся 9 дней — с 29 октября по 6 ноября. Продолжительность новогодних каникул также составит 9 дней (с 31 декабря по 8 января), весной школьники будут отдыхать 8 дней — с 23 по 31 марта. Суммарно с сентября по июнь учащиеся отдохнут не менее 30 календарных дней, с учетом дополнительных праздничных выходных.

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