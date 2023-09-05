В тюменском департаменте образования разоблачили фейк о сокращении каникул

Напомним, в понедельник, 4 сентября, городской департамент образования обнародовал график каникул на предстоящий учебных год. Согласно ему, осенние каникулы продлятся 9 дней — с 29 октября по 6 ноября. Продолжительность новогодних каникул также составит 9 дней (с 31 декабря по 8 января), весной школьники будут отдыхать 8 дней — с 23 по 31 марта. Суммарно с сентября по июнь учащиеся отдохнут не менее 30 календарных дней, с учетом дополнительных праздничных выходных.