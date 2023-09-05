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Posted 5 сентября 2023, 13:22

Published 5 сентября 2023, 13:22

Modified 6 сентября 2023, 04:53

Updated 6 сентября 2023, 04:53

Каникулы будут идти согласно утвержденному федеральному плану.

В тюменском департаменте образования разоблачили фейк о сокращении каникул

5 сентября 2023, 13:22
Фото: 1MI. Каникулы будут идти согласно утвержденному федеральному плану.
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Дети
В ведомстве подчеркнули, что расписание каникул на 2023 — 2024 учебный год для тюменских школьников отражает требования федерального календарного учебного графика, утвержденного приказами Министерства просвещения РФ от 18 мая 2023 года.
«Согласно приведенным документам „в федеральном календарном учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул“, — пояснили „Нашему Городу“ в городском департаменте образования.

Напомним, в понедельник, 4 сентября, городской департамент образования обнародовал график каникул на предстоящий учебных год. Согласно ему, осенние каникулы продлятся 9 дней — с 29 октября по 6 ноября. Продолжительность новогодних каникул также составит 9 дней (с 31 декабря по 8 января), весной школьники будут отдыхать 8 дней — с 23 по 31 марта. Суммарно с сентября по июнь учащиеся отдохнут не менее 30 календарных дней, с учетом дополнительных праздничных выходных.

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