В тюменских лесах появились грибы-гиганты величиной с ведро

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Много грибов в Нижнетавдинском и Ярковском районе Тюменской области.
«Поселок Кордон, Заводоуковский район. Сегодня, ведро 10 литров», — написал пользователь Сергей П. в группе ВК «Грибники Тюмени и Тюменской области».
Большие грибы иногда попадаются и на Старотобольском тракте. Однако любителям тихой охоты советуют уехать в леса Курганской области. «Полный лес грибников и слой белых отходит, маленьких нет».
Ранее «Наш город» сообщал, что 18-летняя девушка отравилась грибами. Через неделю она стала замечать проблемы в конечностях и трудности фокусировки.