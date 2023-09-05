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В тюменских лесах появились грибы-гиганты величиной с ведро

В тюменских лесах появились грибы-гиганты величиной с ведро

5 сентября 2023, 16:49
Фото: 1MI
Любители тихой охоты находят в лесах огромные грибы. Один из них обнаружили в Заводоуковском районе.

Много грибов в Нижнетавдинском и Ярковском районе Тюменской области.

«Поселок Кордон, Заводоуковский район. Сегодня, ведро 10 литров», — написал пользователь Сергей П. в группе ВК «Грибники Тюмени и Тюменской области».
Гриб-гигантГриб-гигант
Гриб-гигант
Фото: ВК пользователь Сергей П.

Большие грибы иногда попадаются и на Старотобольском тракте. Однако любителям тихой охоты советуют уехать в леса Курганской области. «Полный лес грибников и слой белых отходит, маленьких нет».

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Ранее «Наш город» сообщал, что 18-летняя девушка отравилась грибами. Через неделю она стала замечать проблемы в конечностях и трудности фокусировки.

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#Общество#Александр Мязин#Лес#Новости тюмени#Тюменцы#Грибники#Грибы
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