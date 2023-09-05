В Тюмени цены на такси резко выросли, у водителей требуют путевые листы

Ранее сообщалось, что тюменские водители такси начали бойкотировать новый закон. Водители продолжают работу и без учёта новых правил, которые вступили в силу 1 сентября. Ряд водителей предполагает, что пока законодательные изменения серьёзно ударят по перевозчикам в крупнейших городах. «Наш город» провел эксперимент и сравнил цены на поездку по одному и тому же маршруту 31 августа и 1 сентября. Результаты неприятно удивляют. Несмотря на то, что жителей готовили к тому, что цены подскочат на 30-40 рублей, реальность оказалась жестче. Цена по поездку в одно и то же время по тому же маршруту выросла на 34%. Но многие водители отказались от работы в агрегаторе, кому-то пришлось уйти из-за несоответствию новым требованиям, а кто-то ушел по собственному желанию, понимая, что работа становится невыгодной.