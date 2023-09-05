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В Тюмени цены на такси резко выросли, у водителей требуют путевые листы

В Тюмени цены на такси резко выросли, у водителей требуют путевые листы

5 сентября 2023, 16:29
Фото: 1MI
Тюменцы сообщили «Нашему городу» о серьёзном повышении стоимости услуг такси. Один и тот же маршрут теперь оценивается агрегаторами в 1,5 — 2 раза дороже.

Повышение цен наблюдается с 1 сентября, это связанно с новым законодательством по работе перевозчиков. Машин становится меньше, а из-за повышенного спроса растут коэффициенты для таксистов.

«Каждый день вожу сына в сад и еду на работу. Раньше платила 400 рублей. Теперь это стоит 800», — сообщила «Нашему городу тюменка Ольга В.
„Никогда столько не ждала такси. Вместо привычных 2-3 минут сейчас бывает по 15“, — рассказывает Юлия С.

По данным «Нашего города» 5 сентября был рейд на улице Монтажников. По словам водителя Вадима Т., «всех таксистов с рекламой тормозили». Инспекторы в первую очередь спрашивали о наличии путевого листа.

Между тем тюменцам такси становится не по карману.

«На выходных трижды на такси проехался — минус 1400. Так ведь и ожидание действительно большое. Надо снова привыкать на общественном транспорте кататься. Раньше мои маршруты 200-300 рублей стоили, теперь от 450», — отметил читатель «Нашего города».
Число заказов растет: тюменские водители такси бойкотируют новый закон
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Ранее сообщалось, что тюменские водители такси начали бойкотировать новый закон. Водители продолжают работу и без учёта новых правил, которые вступили в силу 1 сентября. Ряд водителей предполагает, что пока законодательные изменения серьёзно ударят по перевозчикам в крупнейших городах. «Наш город» провел эксперимент и сравнил цены на поездку по одному и тому же маршруту 31 августа и 1 сентября. Результаты неприятно удивляют. Несмотря на то, что жителей готовили к тому, что цены подскочат на 30-40 рублей, реальность оказалась жестче. Цена по поездку в одно и то же время по тому же маршруту выросла на 34%. Но многие водители отказались от работы в агрегаторе, кому-то пришлось уйти из-за несоответствию новым требованиям, а кто-то ушел по собственному желанию, понимая, что работа становится невыгодной.

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