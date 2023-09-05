В Тюмени требуют отменить торги по сносу жилых домов

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Дела будут рассмотрены в отношении МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени» и ООО «Промышленные технологии-Сибирь».
«Как следует из заявлений, в 2022 году учреждение организовало проведение открытых конкурсов на выполнение работ по сносу жилых домов и надворных построек в городе Тюмени, одним из критериев оценки которых являлся опыт работы, связанный с предметом контракта участника закупки», — сообщает пресс-служба тюменских судов.
В результате торгов победило ООО «Промышленные технологии-Сибирь». Опыт предприятия стал основным обстоятельством, который предопределил выбор организации. Прокуратура полагает, что организация представила заведомо ложные сведения.
Первого сентября Арбитражный суд Тюменской области назначил рассмотрение дел № А70-18714/2023 и № А70-18715/2023 на 23 октября. Ещё шесть заявлений прокуратуры находятся на рассмотрении суда.
По данным СБИС, ООО «Промышленные технологии-Сибирь» является участником торгов по 135 госконтрактам, фирма выполнила 38 из них. В 2022 году выручка организации составила 461 млн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что главу ООО «С-ДСУ 111», не закончившей в сентябре 2021 года ремонт трассы Курган — Тюмень, обвиняют в мошенничестве. Организация имеет долги перед поставщиками на 320 млн рублей.