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Суд требует отменить торги

В Тюмени требуют отменить торги по сносу жилых домов

5 сентября 2023, 10:58
Фото: 1MI
Суд требует отменить торги
Прокурор Тюменской области с серией заявлений подал иски в Арбитражный суд региона о признании недействительными результаты восьми муниципальных торгов.

Дела будут рассмотрены в отношении МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени» и ООО «Промышленные технологии-Сибирь».

«Как следует из заявлений, в 2022 году учреждение организовало проведение открытых конкурсов на выполнение работ по сносу жилых домов и надворных построек в городе Тюмени, одним из критериев оценки которых являлся опыт работы, связанный с предметом контракта участника закупки», — сообщает пресс-служба тюменских судов.

В результате торгов победило ООО «Промышленные технологии-Сибирь». Опыт предприятия стал основным обстоятельством, который предопределил выбор организации. Прокуратура полагает, что организация представила заведомо ложные сведения.

Первого сентября Арбитражный суд Тюменской области назначил рассмотрение дел № А70-18714/2023 и № А70-18715/2023 на 23 октября. Ещё шесть заявлений прокуратуры находятся на рассмотрении суда.

По данным СБИС, ООО «Промышленные технологии-Сибирь» является участником торгов по 135 госконтрактам, фирма выполнила 38 из них. В 2022 году выручка организации составила 461 млн рублей.

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Ранее «Наш город» сообщал, что главу ООО «С-ДСУ 111», не закончившей в сентябре 2021 года ремонт трассы Курган — Тюмень, обвиняют в мошенничестве. Организация имеет долги перед поставщиками на 320 млн рублей.

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