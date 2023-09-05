В Тюмени требуют отменить торги по сносу жилых домов

«Как следует из заявлений, в 2022 году учреждение организовало проведение открытых конкурсов на выполнение работ по сносу жилых домов и надворных построек в городе Тюмени, одним из критериев оценки которых являлся опыт работы, связанный с предметом контракта участника закупки», — сообщает пресс-служба тюменских судов.