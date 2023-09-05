В Тюмени благоустроят сектор Червишевского кладбища для участников СВО

Данное место выделено для захоронения военных, об этом ранее сообщал глава администрации города Тюмени Руслан Кухарук. На кладбище появятся новые бордюры, ограждения и тротуар. Рабочие проведут озеленение участка, здесь высадят ели и посеют газон. На территории кладбища появится памятный знак. Заявки принимаются до 18 сентября, торги курирует МКУ «Некрополь».