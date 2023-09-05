В Тюмени благоустроят сектор Червишевского кладбища для участников СВО

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
По данным сайта Госзакупки, для этих целей будут проведены торги (лот № 0167300000523000709). Подрядкая организация должна будет выполнить работы «по благоустройству сектора № 28 кладбище Червишевское-5». На эти цели выделено 5,2 млн рублей.
Данное место выделено для захоронения военных, об этом ранее сообщал глава администрации города Тюмени Руслан Кухарук. На кладбище появятся новые бордюры, ограждения и тротуар. Рабочие проведут озеленение участка, здесь высадят ели и посеют газон. На территории кладбища появится памятный знак. Заявки принимаются до 18 сентября, торги курирует МКУ «Некрополь».
Ранее «Наш город» сообщал тюменцы обнаружили могилу неизвестного происхождения на территории Гилевской рощи. Захоронению более 8 лет, власти города ничего не знают об этом.