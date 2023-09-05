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В Тюмени благоустроят кладбище

В Тюмени благоустроят сектор Червишевского кладбища для участников СВО

5 сентября 2023, 11:38
Фото: 1MI
В Тюмени благоустроят кладбище
Муниципальные власти Тюмени проведут работы на кладбище. Здесь появятся новые бордюры, ограждения и тротуар.

По данным сайта Госзакупки, для этих целей будут проведены торги (лот № 0167300000523000709). Подрядкая организация должна будет выполнить работы «по благоустройству сектора № 28 кладбище Червишевское-5». На эти цели выделено 5,2 млн рублей.

Данное место выделено для захоронения военных, об этом ранее сообщал глава администрации города Тюмени Руслан Кухарук. На кладбище появятся новые бордюры, ограждения и тротуар. Рабочие проведут озеленение участка, здесь высадят ели и посеют газон. На территории кладбища появится памятный знак. Заявки принимаются до 18 сентября, торги курирует МКУ «Некрополь».

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Ранее «Наш город» сообщал тюменцы обнаружили могилу неизвестного происхождения на территории Гилевской рощи. Захоронению более 8 лет, власти города ничего не знают об этом.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Кладбище
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