В Тобольске в юбилей Юрия Шатунова будут весь день звучать песни «Ласкового мая»

Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет 23 июня 2022 года от обширного инфаркта. 6 сентября ему могло исполниться 50 лет. В Тобольске поклонники творчества певца организовали в районе парковки Завального кладбища стихийный мемориал. Почтить память певца приходили регулярно десятки тоболяков. Однако из-за того, что мемориал не давал покоя вандалам, было принято решение его ликвидировать.