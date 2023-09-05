В Тобольске в юбилей Юрия Шатунова будут весь день звучать песни «Ласкового мая»

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
С инициативой выступили поклонники творчества российского артиста. В мэрии предложение поддержали.
«Официального обращения от фан-клуба в администрацию не поступало, но в ходе мониторинга социальных сетей было обнаружено данное предложение. Сейчас комитет по культуре готовит репертуар песен Юрия Шатунова, которые будут звучать в городе 6 сентября с 10 часов утра до 9 часов вечера», — пояснили «Нашему Городу» в администрации Тобольска.
Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет 23 июня 2022 года от обширного инфаркта. 6 сентября ему могло исполниться 50 лет. В Тобольске поклонники творчества певца организовали в районе парковки Завального кладбища стихийный мемориал. Почтить память певца приходили регулярно десятки тоболяков. Однако из-за того, что мемориал не давал покоя вандалам, было принято решение его ликвидировать.