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В Тобольске в юбилей Юрия Шатунова будут весь день звучать песни «Ласкового мая»

В Тобольске в юбилей Юрия Шатунова будут весь день звучать песни «Ласкового мая»

5 сентября 2023, 06:45
Фото: ВК Юрий Шатунов
В Тобольске 6 сентября, в среду, в течение всего дня на улицах города будут звучать песни Юры Шатунова. Такое решение приняла администрация города в честь 50-летнего юбилея певца.

С инициативой выступили поклонники творчества российского артиста. В мэрии предложение поддержали.

«Официального обращения от фан-клуба в администрацию не поступало, но в ходе мониторинга социальных сетей было обнаружено данное предложение. Сейчас комитет по культуре готовит репертуар песен Юрия Шатунова, которые будут звучать в городе 6 сентября с 10 часов утра до 9 часов вечера», — пояснили «Нашему Городу» в администрации Тобольска.
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Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет 23 июня 2022 года от обширного инфаркта. 6 сентября ему могло исполниться 50 лет. В Тобольске поклонники творчества певца организовали в районе парковки Завального кладбища стихийный мемориал. Почтить память певца приходили регулярно десятки тоболяков. Однако из-за того, что мемориал не давал покоя вандалам, было принято решение его ликвидировать.

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