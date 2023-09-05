В столице РФ провели презентацию правозащитной организации «Белый Интернет"​

Согласно данным издания rapsinews.ru, в своем выступлении профессор отметила, что главным вектором работы «Белого Интернета» является безопасность детей в интернете. Она подчеркнула, что фокус внимания новой организации сосредоточен на достижении следующих задач: анализ судебной практики и тематических споров, которые были урегулированы в досудебном порядке; организация и проведение тематических конференций, лекций, тренингов и мастер-классов, направленных на решение вопросов обеспечения безопасности в интернет-среде и защиты от современных угроз и оказания помощи молодежным проектам.