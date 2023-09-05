В столице РФ провели презентацию правозащитной организации «Белый Интернет"​

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Учредителем организации выступает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). На должность гендиректора АНО «Белый Интернет» назначили Элину Сидоренко, главу Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО.
Согласно заявлению профессора, в число главных задач новой организации входят повышение уровня правовой культуры, внедрение идей добросовестности и соблюдения норм законодательства в цифровой отрасли, а также популяризация принципов цифровой культуры и гигиены среди граждан и расширение правовых гарантий защиты гражданских и предпринимательских прав в сфере цифровых технологий.
Согласно данным издания rapsinews.ru, в своем выступлении профессор отметила, что главным вектором работы «Белого Интернета» является безопасность детей в интернете. Она подчеркнула, что фокус внимания новой организации сосредоточен на достижении следующих задач: анализ судебной практики и тематических споров, которые были урегулированы в досудебном порядке; организация и проведение тематических конференций, лекций, тренингов и мастер-классов, направленных на решение вопросов обеспечения безопасности в интернет-среде и защиты от современных угроз и оказания помощи молодежным проектам.
В организации, которой руководит Сидоренко, задумываются и о создании юридической инфраструктуры цифровизации.
В числе прочего эксперт рассказала о таком векторе деятельности, как разработка проектов обобщения и распространения цифровых практик в области юриспруденции. К тому же «Белый Интернет» сможет выполнять функции экспертного центра, осуществляющего научные исследования, целью которых является решение проблем, образовавшихся вследствие внедрения цифровых технологий.
Организация может стать площадкой для диалога между государственными и общественными организациями на тему формирования единой политики безопасного цифрового пространства, выявления экспертами возможных рисков, а также для расширения сообщества практиков в области интернет-безопасности, цифровых компетенций бизнеса и сокращения цифровых рисков, — рассказала Сидоренко.
«Белый Интернет» не упустит из вида и актуальную молодежную повестку.
«Совместно с российскими вузами и школами мы намерены внедрить проект „Цифровые волонтеры“ и обсудить возможность расширения компетенций правовых лабораторий за счет вопросов защиты граждан в интернете», — резюмировала профессор.