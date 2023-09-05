В Тюменской области начали включать отопление. Рассказываем, где

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В Тюмени же в ближайшие дни ждать подачи тепла в жилые дома и соцучреждения не стоит — городские власти ранее сообщили, что отопительный сезон в областной столице начнется после того, как в течение пяти дней температура воздуха не будет превышать +8.
Согласно прогнозам синоптиков, в конце этой неделе в Тюмени потеплеет до +17…+19. Теплая погода продержится до 20 чисел сентября. 16 сентября станет самым теплым днем первого месяца осени — в этот день термометры покажут +23…+25.
Ранее «Наш Город» писал, что метеорологи рассказали о первых снегопадах в Тюмени и о о погоде в октябре и ноябре.