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Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Чтобы тепло пришло в квартиру - надо, чтобы 5 дней держалась температура ниже +8 градусов.

В Тюменской области начали включать отопление. Рассказываем, где

5 сентября 2023, 06:14
Фото: 1MI
Чтобы тепло пришло в квартиру - надо, чтобы 5 дней держалась температура ниже +8 градусов.

В Тюменской области начали включать отопление

В муниципалитетах юга Тюменской области отопительный сезон начнут на этой неделе. Распоряжение о запуске котельных с 8 подписал глава Аромашевского района Игорь Власов. Об этом он сообщил в своем тг-канале.

В Тюмени же в ближайшие дни ждать подачи тепла в жилые дома и соцучреждения не стоит — городские власти ранее сообщили, что отопительный сезон в областной столице начнется после того, как в течение пяти дней температура воздуха не будет превышать +8.

Согласно прогнозам синоптиков, в конце этой неделе в Тюмени потеплеет до +17…+19. Теплая погода продержится до 20 чисел сентября. 16 сентября станет самым теплым днем первого месяца осени — в этот день термометры покажут +23…+25.

Ранее «Наш Город» писал, что метеорологи рассказали о первых снегопадах в Тюмени и о о погоде в октябре и ноябре.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Отопительный сезон
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