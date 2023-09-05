Тюменцы сообщают о резком росте аварийности трассы на улице Запольной

По данным «Нашего города» аварии на улице Запольной фиксируются и в час пик. Утром 4 сентября здесь возникла огромная пробка протяженностью порядка трех километров до улицы 50 лет ВЛКСМ. Рядом с местом ремонтных работ произошло ДТП. Уже вечером 4 сентября из-за ДТП появились пробки на Запольной и Чернышевского (почти 2,6 км).