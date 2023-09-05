Тюменцы сообщают о резком росте аварийности трассы на улице Запольной

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
За последнюю неделю здесь произошло несколько ДТП.
«Утром там ехал, машина сгоревшая стояла», — сообщает тюменка Наталья С.
В данный момент на улице Запольной проходит ремонт, он продлится до четверга. Вечером не все водители видят знаки ограничивающие движение.
«Если тенденция по авариям то дорожникам хорошо бы световыми сигналами данный участок обозначить», — отмечает тюменец Дмитрий К.
По данным «Нашего города» аварии на улице Запольной фиксируются и в час пик. Утром 4 сентября здесь возникла огромная пробка протяженностью порядка трех километров до улицы 50 лет ВЛКСМ. Рядом с местом ремонтных работ произошло ДТП. Уже вечером 4 сентября из-за ДТП появились пробки на Запольной и Чернышевского (почти 2,6 км).
«Плановый срок восстановления нормальной схемы движения транспорта на данном участке — седьмое сентября 2023 года», — сообщили в администрации Тюмени «Нашему городу».
Ранее сообщалось, что ремонт на улице Запольной может закончиться не скоро. Водители заметили, что на дороге в сторону Первомайской просел асфальт.