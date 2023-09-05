Тюменцы помогли бабушке, которую забрали в психдиспансер

Ольга Петровна, 76-летняя пенсионерка, проживает в Тюмени. Ранее вместе с ней жили 54-летний сын, который требовал постоянной помощи, и 24 кошки. По данным издания NEFT, она скоро будет отпущена из психиатрической больницы и отправится домой. Её жилище, которое находилось в ужасном состоянии, было приведено в порядок, об этом рассказала тюменка Елена (соседка).