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Жилой дом в Тюмени

Тюменцы помогли бабушке, которую забрали в психдиспансер

5 сентября 2023, 11:15
Фото: 1MI
Жилой дом в Тюмени
Тюменской бабушке, которую забрали в психдиспансер, добровольцы и соседи помогли убрать квартиру.

Ольга Петровна, 76-летняя пенсионерка, проживает в Тюмени. Ранее вместе с ней жили 54-летний сын, который требовал постоянной помощи, и 24 кошки. По данным издания NEFT, она скоро будет отпущена из психиатрической больницы и отправится домой. Её жилище, которое находилось в ужасном состоянии, было приведено в порядок, об этом рассказала тюменка Елена (соседка).

Пока бабушка была в больнице, они с другими добровольцами прибрали и продезинфицировали квартиру. Жилье почистили от грязи, вынесли мусор и потравили насекомых. Кошкам сейчас ищут новых хозяев, животные находятся на передержке. У самой Ольги Петровны, по словам женщины, состояние в больнице стало лучше, её скоро выпишут.

Пенсионерка Ольга ПетровнаПенсионерка Ольга Петровна
Пенсионерка Ольга Петровна
Фото: NEFT

Ранее пенсионерка рассказала изданию, что живет с сыном на свою пенсию в 6900 рублей, мучается с долгами за квартиру и боится агрессивного сына. В её квартире было много тараканов и приходилось питаться просроченными продуктами, которые вывозят из магазинов.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Больницы
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