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Тюменские учителя получили от государства 600 квартир и участков для строительства

Тюменским учителям выделили более 600 квартир

5 сентября 2023, 07:07
Фото: 1MI
Тюменские учителя получили от государства 600 квартир и участков для строительства
Педагоги могут поучаствовать в программах «Комплексное развитие сельских территорий» и «Земский учитель». Кроме того, учителя могут получить не только квартиры, но и участки для строительства на них недвижимости.
Сюжет
Жилье

Педагогам из Тюменской области выделили более 600 квартир. Такое количество жилья было выделено за десятилетний период с 2012 по 2022 год. Некоторые учителя получили земельные участки для последующего строительства недвижимости на этих территориях.

Региональный департамент образования и науки сообщил, что получить доступное жилье педагоги могут в рамках программ «Комплексное развитие сельских территорий» и «Земский учитель». Кроме того, работникам госучреждений, проработавшим на должности более 10 лет, государство выделяет субсидии на покупку жилья.

Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что тюменские школы испытывают кадровый голод. В регионе не хватает более 700 учителей. Руководство образовательных учреждений в один голос твердило, что нехватку учителей они вынуждены перекрывать искусственно. Другими словами, работающие педагоги вынуждены брать дополнительные уроки. И вместо 16 часов учителя работают по 40 часов в классе.

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