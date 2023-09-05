Тюменским учителям выделили более 600 квартир

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Педагогам из Тюменской области выделили более 600 квартир. Такое количество жилья было выделено за десятилетний период с 2012 по 2022 год. Некоторые учителя получили земельные участки для последующего строительства недвижимости на этих территориях.
Региональный департамент образования и науки сообщил, что получить доступное жилье педагоги могут в рамках программ «Комплексное развитие сельских территорий» и «Земский учитель». Кроме того, работникам госучреждений, проработавшим на должности более 10 лет, государство выделяет субсидии на покупку жилья.
Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что тюменские школы испытывают кадровый голод. В регионе не хватает более 700 учителей. Руководство образовательных учреждений в один голос твердило, что нехватку учителей они вынуждены перекрывать искусственно. Другими словами, работающие педагоги вынуждены брать дополнительные уроки. И вместо 16 часов учителя работают по 40 часов в классе.