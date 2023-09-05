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Posted 5 сентября, 05:23

Published 5 сентября, 05:23

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

Тюменские и китайские бизнесмены обсудят возможное сотрудничество на бирже контактов

Тюменские и китайские бизнесмены обсудят возможное сотрудничество на бирже контактов

5 сентября 2023, 05:23
Фото: 1MI
Предприниматели из Тюменской области приглашены на биржу контактов, где они смогут пообщаться с коллегами из Китая и задать им интересующие вопросы. Мероприятие пройдет 7 сентября, передает Инвестагентство региона.


На Российско-китайской бирже контактов выступят представители 20 промышленных предприятий Китая и 70 компаний Уральского федерального округа. Площадку для мероприятия предоставил деловой центр в Кургане.

Те, кто заинтересовался возможностью сотрудничества с китайскими предпринимателями, могут стать участниками тюменской делегации. Для этого нужно позвонить руководителю Центра поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Алексею Ергалиеву по номеру: 8 922 049 62 06 или написать ему на почту: [email protected].

Напомним, десять лет назад региональное правительство для поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей создало Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Организация оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.

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