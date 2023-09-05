Тюменские и китайские бизнесмены обсудят возможное сотрудничество на бирже контактов

Те, кто заинтересовался возможностью сотрудничества с китайскими предпринимателями, могут стать участниками тюменской делегации. Для этого нужно позвонить руководителю Центра поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Алексею Ергалиеву по номеру: 8 922 049 62 06 или написать ему на почту: [email protected].