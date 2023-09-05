Тюменские и китайские бизнесмены обсудят возможное сотрудничество на бирже контактов

Posted 5 сентября, 05:23
Published 5 сентября, 05:23
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
На Российско-китайской бирже контактов выступят представители 20 промышленных предприятий Китая и 70 компаний Уральского федерального округа. Площадку для мероприятия предоставил деловой центр в Кургане.
Те, кто заинтересовался возможностью сотрудничества с китайскими предпринимателями, могут стать участниками тюменской делегации. Для этого нужно позвонить руководителю Центра поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Алексею Ергалиеву по номеру: 8 922 049 62 06 или написать ему на почту: [email protected].
Напомним, десять лет назад региональное правительство для поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей создало Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Организация оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.