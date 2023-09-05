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Тюменская прокуратура заинтересовалась аварией на улице Щербакова

Тюменская прокуратура заинтересовалась аварией на улице Щербакова

5 сентября 2023, 03:06
Фото: Водоканал
Прокурор Тюменской области Московских поручил городскому прокурору организовать проверку по факту поломки. Проверка должна выявить причину аварии. При основании будут приняты дальнейшие меры.
Сюжет
Авария

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору города организовать проверку по факту коммунальной аварии на улице Щербакова. Прокуроры должны выяснить все обстоятельства произошедшего и установить причину поломки. Кроме того, при наличии оснований будут приняты дальнейшие меры.

Напомним, 3 сентября на водоводе по улице Щербакова произошло повреждение. В результате аварии многие жители домов в этом районе остались без воды. Специалисты Росводоканала устранили утечку оперативно. Водоснабжение было ограничено более чем в 60 домах во время проведения ремонтных работ. Два сварщика одновременно варили трубу.

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#Происшествия#Тюмень#Прокуратура#Авария#Авария на водопроводе#Тюмень Водоканал#Анастасия Ильина
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