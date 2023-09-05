Тюменская прокуратура заинтересовалась аварией на улице Щербакова

Напомним, 3 сентября на водоводе по улице Щербакова произошло повреждение. В результате аварии многие жители домов в этом районе остались без воды. Специалисты Росводоканала устранили утечку оперативно. Водоснабжение было ограничено более чем в 60 домах во время проведения ремонтных работ. Два сварщика одновременно варили трубу.