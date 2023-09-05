Тюменский горячий источник остыл из-за аварии с трубой

В середине августа «Наш город» сообщал, что на тюменской базе отдыха дети отравились хлором в бассейне. Роспотребнадзором взяты пробы воды для установления причин случившегося. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя регионального управления. Здесь пострадали 13 ребят, трое из них были госпитализированы.