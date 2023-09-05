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Posted 5 сентября 2023, 14:21

Published 5 сентября 2023, 14:21

Modified 5 сентября 2023, 14:21

Updated 5 сентября 2023, 14:21

Тюменский горячий источник остыл из-за аварии с трубой

5 сентября 2023, 14:21
Сюжет
Авария
В горячем источнике «Сибирский» произошла поломка. Из-за этого вода в бассейне стала холодной, посетители перестали посещать источник из-за инцидента.

Тюменка Наталья сообщает, что здесь «слетела труба, которая подает минеральную воду». Горячий источник находится почти в 150 км от Тюмени.

«Вода в бассейне минеральная, но холодная, смешивается с грунтовыми водами. Чтобы отремонтировать эту трубу, потребовали с руководства 5 миллионов рублей», — сообщила Наталья изданию Ура.ру.
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В середине августа «Наш город» сообщал, что на тюменской базе отдыха дети отравились хлором в бассейне. Роспотребнадзором взяты пробы воды для установления причин случившегося. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя регионального управления. Здесь пострадали 13 ребят, трое из них были госпитализированы.

#Происшествия#Новости тюмени#Тюменцы#Авария
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