Три грузовых вагона сошли с рельсов на тюменской станции Утяшево

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Сотрудник ОАО «РЖД» обвиняется в причинении крупного ущерба.
«По версии следствия, всё произошло 07.09.2022 при производстве маневровых работ на железнодорожных путях необщего пользования, примыкающих к станции Утяшево», — сообщает прокуратура Тюменской области.
Тепловоз серии ТЭМ18ДМ №1831 вёл 41 вагон груженый щебнем. Произошел сход трех вагонов, они получили механические повреждения. Ущёрб составил более одного миллиона рублей.
Следователи полагают, что инцидент произошел из-за неудовлетворительного содержания стрелочного перевода ответственным должностным лицом.
Ранее «Наш город» сообщал, что в июле 2022 года поезд Тюмень-Махачкала задержали в Астрахани из-за схода вагонов.