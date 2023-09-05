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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Сотрудник ОАО «РЖД» обвиняется сходе вагонов.

Три грузовых вагона сошли с рельсов на тюменской станции Утяшево

5 сентября 2023, 13:13
Фото: Прокуратура Тюменской области
Сотрудник ОАО «РЖД» обвиняется сходе вагонов.
Работника допустившего неудовлетворительное содержание стрелочного перевода обвиняют в сходе вагонов поезда. Соответствующий иск в суд направила тюменская транспортная прокуратура.

Сотрудник ОАО «РЖД» обвиняется в причинении крупного ущерба.

«По версии следствия, всё произошло 07.09.2022 при производстве маневровых работ на железнодорожных путях необщего пользования, примыкающих к станции Утяшево», — сообщает прокуратура Тюменской области.

Тепловоз серии ТЭМ18ДМ №1831 вёл 41 вагон груженый щебнем. Произошел сход трех вагонов, они получили механические повреждения. Ущёрб составил более одного миллиона рублей.

Следователи полагают, что инцидент произошел из-за неудовлетворительного содержания стрелочного перевода ответственным должностным лицом.

Сотрудник ОАО «РЖД» обвиняется сходе вагонов.Сотрудник ОАО «РЖД» обвиняется сходе вагонов.
Сотрудник ОАО «РЖД» обвиняется сходе вагонов.
Фото: прокуратура

Ранее «Наш город» сообщал, что в июле 2022 года поезд Тюмень-Махачкала задержали в Астрахани из-за схода вагонов.

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