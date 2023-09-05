Таинственную могилу обнаружили в Гилевской роще Тюмени

Добраться до могилы достаточно не просто. Нужно спуститься к смотровой площадке и перелезть через забор. Здесь среди деревьев можно обнаружить могилу Натальи Неклютиной. Неизвестно, кем была эта женщина и почему ее похоронили в лесопарке. И несмотря на то, что рядом с Гилевской рощей находится Букинское кладбище, говорить о том, что родственники погибшей перепутали лесопарковую зону с территорией кладбища вряд ли получится.