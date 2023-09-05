nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Тюменцы наткнулись на могилу в общественном парке

Таинственную могилу обнаружили в Гилевской роще Тюмени

5 сентября 2023, 07:58
Тюменцы наткнулись на могилу в общественном парке
Внимательные тюменцы обнаружили могилу неизвестного происхождения на территории Гилевской рощи. Найти захоронение не так-то просто. Необходимо спуститься к смотровой площадке, перелезть через забор. И несмотря на то, что захоронению более 8 лет, власти города ничего не знают об этом.

Тюменцы обнаружили могилу в Гилевской роще. Странным в этой истории кажется то, что захоронению больше 8 лет, однако о могиле в лесопарке не знала даже администрация города. Как сообщает издание Комсомольская правда, сейчас ведется поиск лиц, которые могут быть причастны к незаконному захоронению.

Добраться до могилы достаточно не просто. Нужно спуститься к смотровой площадке и перелезть через забор. Здесь среди деревьев можно обнаружить могилу Натальи Неклютиной. Неизвестно, кем была эта женщина и почему ее похоронили в лесопарке. И несмотря на то, что рядом с Гилевской рощей находится Букинское кладбище, говорить о том, что родственники погибшей перепутали лесопарковую зону с территорией кладбища вряд ли получится.

В Тюмени землю за Гилевской рощей отдадут под новый ЖК. Сроки реализации проекта
Узнать подробнее

Отметим, что в 1968 году Гилевская роща получила статус памятника природы местного значения. В 1984 на территории появились первые беседки. В 2014 году территория парка была реконструирована. И только после глобальной реконструкции в 2017 году парк стал популярен среди горожан. Следовательно, могила могла появиться здесь в период облагораживания территории, но за несколько лет до того, как «гилевка» обрела популярность у местных жителей.

Как бы то не было, по состоянию могилы видно, что за ней ухаживают. Здесь есть свежие цветы. Крест и табличка в хорошем состоянии. Власти города намерены найти человека, который может сообщить, почему Нелютину похоронили здесь. Кроме того, планируется перезахоронить тело на территории действующего кладбища.

Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что 10 арт-объектов появились на территории Гилевской рощи. Огромные фигуры животных были созданы двадцатью дизайнерами-флористами в рамках фестиваля «Экофест». Дизайнеры сделали фигуры из подручных и природных материалов — шишек и веток.

#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Тюменцы#Кладбище#Гилевская роща#Анастасия Ильина
Подпишитесь
«Снимал порно с ребенком»: В Тюмени задержали работавшего в батутном центре педофила
Сегодня, 07:36
«Гонят палками?»: в Тюмени остро не хватает полицейских
Сегодня, 01:00
В Тюмени мать участника СВО выселяют из квартиры
Сегодня, 03:54
Кому в Тюмени готовы платить по 400 тысяч рублей в месяц?
Вчера, 06:36
Какая трасса — смерти? Подборка самых страшных ДТП, произошедших на тюменских дорогах
Вчера, 10:19
Синоптик рассказал, когда в Тюмени выпадет снег
Сегодня, 05:39