Таинственную могилу обнаружили в Гилевской роще Тюмени

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
Тюменцы обнаружили могилу в Гилевской роще. Странным в этой истории кажется то, что захоронению больше 8 лет, однако о могиле в лесопарке не знала даже администрация города. Как сообщает издание Комсомольская правда, сейчас ведется поиск лиц, которые могут быть причастны к незаконному захоронению.
Добраться до могилы достаточно не просто. Нужно спуститься к смотровой площадке и перелезть через забор. Здесь среди деревьев можно обнаружить могилу Натальи Неклютиной. Неизвестно, кем была эта женщина и почему ее похоронили в лесопарке. И несмотря на то, что рядом с Гилевской рощей находится Букинское кладбище, говорить о том, что родственники погибшей перепутали лесопарковую зону с территорией кладбища вряд ли получится.
Отметим, что в 1968 году Гилевская роща получила статус памятника природы местного значения. В 1984 на территории появились первые беседки. В 2014 году территория парка была реконструирована. И только после глобальной реконструкции в 2017 году парк стал популярен среди горожан. Следовательно, могила могла появиться здесь в период облагораживания территории, но за несколько лет до того, как «гилевка» обрела популярность у местных жителей.
Как бы то не было, по состоянию могилы видно, что за ней ухаживают. Здесь есть свежие цветы. Крест и табличка в хорошем состоянии. Власти города намерены найти человека, который может сообщить, почему Нелютину похоронили здесь. Кроме того, планируется перезахоронить тело на территории действующего кладбища.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что 10 арт-объектов появились на территории Гилевской рощи. Огромные фигуры животных были созданы двадцатью дизайнерами-флористами в рамках фестиваля «Экофест». Дизайнеры сделали фигуры из подручных и природных материалов — шишек и веток.