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Стала известна дата закрытия сезона электросамокатов в Тюмени

Стала известна дата закрытия сезона электросамокатов в Тюмени

5 сентября 2023, 04:58
Фото: ВК Whoosh
Сезон аренды электросамокатов закроют в Тюмени в середине октября. Такая дата указана в постановлении администрации города.
«По городскому постановлению завершение сезона запланировано на 15 октября. Но в документе предусмотрена возможность продления при благоприятных погодных условиях», — сообщили РБК Тюмень в пресс-службе Whoosh, компании предоставляющей услуги кикшеринга.

Отметим, в этом году спрос на кикшеринг в Тюмени существенно увеличился, а число поездок, приходящихся на активного пользователя, выросло на 53% по сравнению с 2022 годом. Вместе с тем возросло и число ДТП с участием электросамокатчиков. Тюменская область вошла в список регионов с наибольшим числом таких аварий. По данным на начало августа, в регионе произошло около 70 электросамокатных аварий.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Аренда#Электросамокаты
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