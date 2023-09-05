Стала известна дата закрытия сезона электросамокатов в Тюмени

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«По городскому постановлению завершение сезона запланировано на 15 октября. Но в документе предусмотрена возможность продления при благоприятных погодных условиях», — сообщили РБК Тюмень в пресс-службе Whoosh, компании предоставляющей услуги кикшеринга.
Отметим, в этом году спрос на кикшеринг в Тюмени существенно увеличился, а число поездок, приходящихся на активного пользователя, выросло на 53% по сравнению с 2022 годом. Вместе с тем возросло и число ДТП с участием электросамокатчиков. Тюменская область вошла в список регионов с наибольшим числом таких аварий. По данным на начало августа, в регионе произошло около 70 электросамокатных аварий.