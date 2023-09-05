Стала известна дата закрытия сезона электросамокатов в Тюмени

Отметим, в этом году спрос на кикшеринг в Тюмени существенно увеличился, а число поездок, приходящихся на активного пользователя, выросло на 53% по сравнению с 2022 годом. Вместе с тем возросло и число ДТП с участием электросамокатчиков. Тюменская область вошла в список регионов с наибольшим числом таких аварий. По данным на начало августа, в регионе произошло около 70 электросамокатных аварий.