Сотрудник тюменского УМВД уволен из-за украинского гражданства

Мы сообщали, что Уход Миллера с поста может быть неслучайным. TG-канал «Лукоморье» сообщает, что продолжается зачистка команды руководителя УМВД по Тюменской области Леонида Коломийца. Кроме того, мы не раз писали, что городу ездят автомобилисты, чьи машины украшают «красивые» номера. В январе этого года «Nashgorod.ru» рассказывал, что почти сотня таких номеров была выдана «по заказу». Предполагалось, что, если будет доказано, что такие номера куплены у главного автоинспектора региона, то ему грозит тюремный срок.