Сотрудник тюменского УМВД уволен из-за украинского гражданства

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
Из регионального отделения УМВДР уволен начальник автотранспортного хозяйства (АТХ) Виктор Кузенко. Об этом сообщает издание URA.RU, ссылаясь на свои источники.
По словам источника, начальник АТХ имеет двойное гражданство: России и Украины. Как оказалось, Кузенко оставил должность, написав рапорт на увольнение по собственному желанию. Он больше не является сотрудником УМВДР по Тюменской области. Кто займет место начальника АТХ пока не известно.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что свой пост покинул начальник ГИБДД по Тюменской области Александр Миллер. Главный автоинспектор подал рапорт на увольнение 31 августа. Наши источники сообщали, что освободившуюся должность может занять Василий Ренцанов. За прошедший год он поднялся от главы городской ГИБДД до зама Миллера.
Мы сообщали, что Уход Миллера с поста может быть неслучайным. TG-канал «Лукоморье» сообщает, что продолжается зачистка команды руководителя УМВД по Тюменской области Леонида Коломийца. Кроме того, мы не раз писали, что городу ездят автомобилисты, чьи машины украшают «красивые» номера. В январе этого года «Nashgorod.ru» рассказывал, что почти сотня таких номеров была выдана «по заказу». Предполагалось, что, если будет доказано, что такие номера куплены у главного автоинспектора региона, то ему грозит тюремный срок.