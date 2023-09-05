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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Родители постояльцев батутного центра рассказали о том, что мужчина сразу вызвал у них подозрения.

«Снимал порно с ребенком»: В Тюмени задержали работавшего в батутном центре педофила

5 сентября 2023, 07:36
Фото: 1MI
Родители постояльцев батутного центра рассказали о том, что мужчина сразу вызвал у них подозрения.

Полиция Тюмени задержала работника батутного центра, снимавшего порно с детьми

В Тюмени возбуждено уголовное дело на Антона Б., работника батутного центра в ТРЦ «Колумб», мужчина совращал малолетних детей, а с 12-летней девочкой он даже записал интимное видео.
Сюжет
Дети

Совратил и снял на видео

Из собственных источников «Нашего города» известно, что Антона Б., обвиняют в ряде домогательств к детям. Мужчина работал в батутном центре ТРЦ «Коллумб» — «Ninja парк». В полицию с заявлением обратился отец 12-летней девочки, которую Антон совратил, а также записал этот процесс на видео.

После того, как мужчину задержали, он признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы установить точное число жертв злоумышленника, так как ранее на Антона Б. уже поступали жалобы.

«Родители переводили своих детей от него в другие филиалы. Одна женщина пришла на тренировку и обнаружила, что ее 9-летняя дочка сидит на этом мужике, он лежит они, якобы, так играют», — рассказала изданию одна из посетительниц батутного центра.

Известно, что Антон Б. отличался любовью к видеомонтажу. Об этом сообщается в группе батутного центра, где сотрудник ранее работал.

«Он у нас уже давно не работает, он ранее арендовал у нас место, но мы расторгли с ним контракт», — рассказали «Нашему городу» в «Ninja парк».
Фото тренера на сайте батутного центра.Фото тренера на сайте батутного центра.
Фото тренера на сайте батутного центра.
Фото: nashgorod.ru

Инсайдер в правоохранительных органах сообщил, что за дело парня взялись серьезно и ему грозит срок, как минимум, в 15 лет. Адвокат Павел Руснаков отметил, что наказание во многом будет зависеть от конкретных действий, которые совершил злоумышленник.

«Это могут быть насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 16 лет, а может быть и изнасилование несовершеннолетнего. Но даже если будут вменять только домогательства, то по часть 4 статьи 132, как правило, дают от 12 до 20 лет. Однако, если эпизод не единичный, то срок могут увеличить до 25 лет», — предполагает адвокат.

Источник редакции в СУ СКР по Тюменской области подтвердил, что сейчас по делу Антона Б. ведется следствие. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства происшествия.

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Педофилы всегда тянутся к детям

Психолог Татьяна Крестьянникова отмечает, что родителям стоит быть особенно осторожными, отдавая ребенка в секции и кружки в юном возрасте. Дело в том, что педофила чаще всего стараются выбирать себе профессии, связанные с работой с детьми.

«Люди, склонные к педофилии часто являются очень чувствительными и впечатлительными. Они искренне радуются обычным вещам, чем подкупают окружающих, формируя из позитивное отношение к себе. Своим поведением они часто напоминают детей и отличаются особой инфантильностью. Также они обычно выбирают работу, связанную с детьми: учитель, тренер или воспитатель. Они искренне любят детей, но в какой-то момент случается срыв на фоне сильного сексуального возбуждения», — говорит психолог.

Эксперт отмечает, что на родителям важно поближе познакомиться с тренером и понаблюдать за его работой, прежде чем доверять ему своего ребенка.

«По социальным сетям парня могу сказать, что его портрет схож с классическим представлением педофила в психологии. Он весьма закрыт в себе и не так много общается с ровесниками. Но такие люди обычно легко находят общий язык с детьми, потому что сами еще внутренне не выросли, но организм уже взрослый и требует, а потому такие трагедии и случаются. Я считаю, что к работе тренера нужно допускать людей только после прохождения психолога и психиатра, чтобы такое не повторялось», — говорит психолог Петр Зосимов.
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Педофилов в Тюмени становится все больше

В Тюменской области в 2022 году, как и в 2021 отмечалось увеличение числа случаев нарушение половой неприкосновенности детей. По данным отчета УМВД по Тюменской области, который имеется в распоряжении редакции, за 2022 году рост составил 2,6% — с 264 до 271 случая.

На 32,7% участились случаи половых сношений с лицами младше 16 лет, по данному факту было заведено 81 дело. На 7,1% увеличилось число эпизодов развратных действий в отношении несовершеннолетних.

В периоды межсезонья ситуация обычно обостряется, а потому не стоит игнорировать ребенка, если он рассказывает, что тренер, учитель или еще кто-то приставал к нему. При подозрении на совершение развратных действий в отношении ребенка, стоит немедленно обратиться в полицию. практика показывает, что преступника эффективнее всего ловят по «горячим» следам.

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