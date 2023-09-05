«Снимал порно с ребенком»: В Тюмени задержали работавшего в батутном центре педофила

В периоды межсезонья ситуация обычно обостряется, а потому не стоит игнорировать ребенка, если он рассказывает, что тренер, учитель или еще кто-то приставал к нему. При подозрении на совершение развратных действий в отношении ребенка, стоит немедленно обратиться в полицию. практика показывает, что преступника эффективнее всего ловят по «горячим» следам.