Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 5 сентября

В Тюмени 5 сентября будет облачно, но с прояснениями. Утром температура воздуха составит +8 градусов. К полудню она прогреется до +14 градусов, что будет ощущаться, как +11 градусов. Ночью температура воздуха опуститься до +10 градусов, что будет ощущаться, как +8 градусов. Влажность воздуха составит 57% в дневное время. В ночное время этот показатель увеличиться до 86%. Синоптики сообщают, что в областной столице не будет осадков. Однако в течение дня будет пасмурно. В городе будет главенствовать северо-западный ветер со скоростью 1,8 — 3,2 м/с. Ночью направление сменится на запад. Скорость составит 1,7 м/с. Световой день составит 13 часов и 40 минут. УФ-индекс средний (3).