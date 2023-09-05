Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 5 сентября

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В Тюмени 5 сентября будет облачно, но с прояснениями. Утром температура воздуха составит +8 градусов. К полудню она прогреется до +14 градусов, что будет ощущаться, как +11 градусов. Ночью температура воздуха опуститься до +10 градусов, что будет ощущаться, как +8 градусов. Влажность воздуха составит 57% в дневное время. В ночное время этот показатель увеличиться до 86%. Синоптики сообщают, что в областной столице не будет осадков. Однако в течение дня будет пасмурно. В городе будет главенствовать северо-западный ветер со скоростью 1,8 — 3,2 м/с. Ночью направление сменится на запад. Скорость составит 1,7 м/с. Световой день составит 13 часов и 40 минут. УФ-индекс средний (3).
На севере региона - в Тобольске утренние дожди сменятся ливнями ко второй половине дня. Утром в городе будет +8 градусов. Влажность воздуха при этом составит 86%. К полудню воздух прогреется до +13 градусов, что будет ощущаться, как +10 градусов. Влажность воздуха уменьшится до 67%. Вечером температура воздуха прогреется до +13 градусов. К этому же времени в город придут ливни. Влажность воздуха при этом увеличится до 77%. Ночью будет пасмурно. Температура воздуха опустится до +9 градусов. В городе будет главенствовать северо-западный ветер со скоростью 2 — 2,5 м/с. Световой день составит 13 часов и 45 минут.
В Ялуторовске 5 сентября будет облачно, но с прояснениями. Утром температура воздуха прогреется до +8…+12 градусов. К полудню показатель поднимется до +13 градусов, которые будут ощущаться, как +10 градусов. Влажность воздуха при этом составит 63%. Ночью температура воздуха опустится до +9 градусов. В городе будет главенствовать северо-западный ветер. Скорость составит 1,7 — 3,2 м/с. Световой день продлится 13 часов и 38 минут. УФ-индекс низкий (2).
В Заводоуковске утром и ночью будет пасмурно. Синоптики сообщают, что в дневное время в городе будет облачно, но с прояснениями. Температура воздуха прогреется до +7…+12 градусов в утренние часы. Этот показатель поднимется до +13 градусов к полудню. И опустится до +6 градусов ночью. Влажность воздуха составит 63% в дневное время. Западный ветер будет дуть утром и ночью. Его скорость составит 3, 5 м/с — утром, 1,7 м/с — ночью. Северо-западный ветер будет дуть в течение дня. Скорость при этом будет составлять 1,7 — 3,2 м/с. Световой день продлится 13 часов и 38 минут.
Ливни застанут жителей Ишима. Непогода затянется на весь день. Ливни будут идти в течение дня. Небольшой дождь сменит их в ночное время суток. +8 градусов будет в Ишиме утром. Температура воздуха прогреется до +12 градусов к полудню. Показатель опустится до +9 градусов в ночное время суток. Влажность воздуха составит 70% в дневное время и 93% — в ночное. Световой день продлится 13 часов и 37 минут.