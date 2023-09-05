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Кладбище осенью

«Остались двое детей»: электрик из Тобольска погиб в зоне СВО

5 сентября 2023, 14:47
Фото: 1MI
Кладбище осенью
В зоне проведения СВО 26 августа погиб житель Тобольска Караваев Степан Васильевич. Родственники и знакомые простятся с ним в четверг в ритуальном зале городского морга.
«Отпевание в 12:30. Похороны пройдут на новом кладбище Алемасова», — сообщила тюменка Олеся Микерина.

О смерти жителя Тюменской области стало известно 5 сентября. Родственники военного не знают всех подробностей произошедшего, мужчина скончался из-за осколочного ранения в голову.

«Работал в Тобольске в организации „Марс“ электриком. У него остались двое детей. Дочь 4 года и сын 3 месяца», — сообщила «Нашему городу» Олеся Микерина.

В зоне СВО он пробыл с 5 августа. 26 числа погиб.

Погибший военныйПогибший военный
Погибший военный
Фото: Фото тюменка Олеся Микерина

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб житель ЯНАО Вадим Ветрогон. В Тюмени он закончил ТюмГУ. В зону СВО ушёл добровольцем, на передовой под Работино получил серьёзное ранение. Скончался в полевом госпитале.

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#Происшествия#Тюменцы#Погибшие#Военные
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