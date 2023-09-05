«Остались двое детей»: электрик из Тобольска погиб в зоне СВО

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб житель ЯНАО Вадим Ветрогон. В Тюмени он закончил ТюмГУ. В зону СВО ушёл добровольцем, на передовой под Работино получил серьёзное ранение. Скончался в полевом госпитале.