«Остались двое детей»: электрик из Тобольска погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
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Updated Сегодня, 14:56
«Отпевание в 12:30. Похороны пройдут на новом кладбище Алемасова», — сообщила тюменка Олеся Микерина.
О смерти жителя Тюменской области стало известно 5 сентября. Родственники военного не знают всех подробностей произошедшего, мужчина скончался из-за осколочного ранения в голову.
«Работал в Тобольске в организации „Марс“ электриком. У него остались двое детей. Дочь 4 года и сын 3 месяца», — сообщила «Нашему городу» Олеся Микерина.
В зоне СВО он пробыл с 5 августа. 26 числа погиб.
Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб житель ЯНАО Вадим Ветрогон. В Тюмени он закончил ТюмГУ. В зону СВО ушёл добровольцем, на передовой под Работино получил серьёзное ранение. Скончался в полевом госпитале.