Осенью отдых за границей подорожает, а Крым снижает цены

В настоящий момент поток машин из разных регионов у досмотровых пунктов Крымского моста не иссякает. Ежедневно здесь фиксируется тысячи машин с туристами. Вагоны поездов тоже забиты людьми. Наибольшим спросом у туристов пользуются квартиры, пристройки и хостелы. Цены на такие варианты в пределах 1800-3000 рублей в сутки. Да, это удобно, но придется тратиться на продукты самостоятельно. Отели и гостиницы начинаются от 2500 рублей и выше.