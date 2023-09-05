Осенью отдых за границей подорожает, а Крым снижает цены

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
В октябре небывалым спросом в «бархатный сезон» пользуется Крым, сообщают «Новые Известия». Для россиян открыты наплавления в Таиланд, Мальдиви, Дубай, Египет.
По словам экспертов, туры в ОАЭ подорожают на 30%, в Таиланд 25% (от 235 тысяч рублей). Съездить в ОАЭ стоит от 160 тысяч рублей, на Мальдивах — от 300 тысяч рублей.
«С авиабилетами могут быть проблемы. Надо будет смотреть по чартерам, как будут планироваться перевозки, особенно новогодние. Стоимость билетов может возрасти. Если перевозки были бы регулярными, цены были бы ниже конечно. Осень и новогодние праздники — очень востребованное время в туриндустрии», — сообщает вице-президент РСТ Ольга Санаева.
Дмитрий Горин, глава агентства по бронированию билетов VIP-Service добавил, что повышение цен коснется поездок в Египет, Дубай, Таиланд и Мальдивы.
Число туристов в Крыму пока продолжает расти. В сентябре отпуск для многих только начинаются. Сейчас здесь очень жарко и теплое море. Крымские отельеры, не избалованные в этом году вниманием туристов, резко снизили цены.
В настоящий момент поток машин из разных регионов у досмотровых пунктов Крымского моста не иссякает. Ежедневно здесь фиксируется тысячи машин с туристами. Вагоны поездов тоже забиты людьми. Наибольшим спросом у туристов пользуются квартиры, пристройки и хостелы. Цены на такие варианты в пределах 1800-3000 рублей в сутки. Да, это удобно, но придется тратиться на продукты самостоятельно. Отели и гостиницы начинаются от 2500 рублей и выше.
Цены для туристов играют основную роль, сейчас в Крыму наблюдается заметное оживление. Сейчас отельеры, чтобы наверстать упущенное, снижают цены и делают спецпредложения. Можно заметить, что в Крым едут на недорогие туры люди на машинах
Важно отметить, что время отдыха на курортах, недолгое. Поэтому, возможно, крымскому правительству стоит помочь отельерам, возвращая осенне-летний кэшбек или проводя разного рода меры поддержки для пожилых людей и молодежи. Интересно то, что программа кэшбека, которая была запущена в прошлые годы, увеличила спрос на отдых осенью в межсезонье почти на треть.
Это особенно актуально с учетом последних исследований потенциальных туристов. В результате анализа более 700 миллионов поисковых запросов по выбору авиабилетов за последний год Авиасейлс выяснил, что 66 процентов россиян хотят путешествовать по России. Остальные 34 процента планируют поехать за границу. Среди популярных зарубежных направлений на сегодняшний день — Турция, Таиланд и Израиль.