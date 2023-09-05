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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Большие пробки в городе

Огромные пробки сковали центр Тюмени, в городе произошло 8 аварий

5 сентября 2023, 13:43
Фото: 1MI
Большие пробки в городе
В центре областной столицы в час пик зафиксировано три аварии, три из них произошли на Республики.

Тюменские водители сообщают о серьёзных пробках в центре Тюмени на Товарном шоссе, здесь не работает светофор. На улице Республики небольшая авария автомобилей КИА и «Форд» фактически остановило движение в сторону моста Влюблённых.

«Крупная пробка у строительного университета, еду уже минут 10», — сообщил водитель такси Вадим Т. «Нашему городу».
Улица Республики встала в пробкахУлица Республики встала в пробках
Улица Республики встала в пробках
Фото: Фото водителя такси Вадима Т.

Серьёзные заторы фиксируются на улицах Республики, Ленина, Запольной, Мориса Тореза, Первомайской. Пробка длинной почти 4,5 километра образовался в южной части Объездной дороги у Московского тракта. Несколько ДТП зафиксированы на Пермякова, Монтажников, Мельникайте.

Тюменцы сообщают о резком росте аварийности трассы на улице Запольной
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Ранее «Наш город» сообщал, что на улице Запольной ремонт дороги, возможно, закончится не скоро. Недалеко от ремонтируемого рабочими участка просел асфальт.

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