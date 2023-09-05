Огромные пробки сковали центр Тюмени, в городе произошло 8 аварий

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Тюменские водители сообщают о серьёзных пробках в центре Тюмени на Товарном шоссе, здесь не работает светофор. На улице Республики небольшая авария автомобилей КИА и «Форд» фактически остановило движение в сторону моста Влюблённых.
«Крупная пробка у строительного университета, еду уже минут 10», — сообщил водитель такси Вадим Т. «Нашему городу».
Серьёзные заторы фиксируются на улицах Республики, Ленина, Запольной, Мориса Тореза, Первомайской. Пробка длинной почти 4,5 километра образовался в южной части Объездной дороги у Московского тракта. Несколько ДТП зафиксированы на Пермякова, Монтажников, Мельникайте.
Ранее «Наш город» сообщал, что на улице Запольной ремонт дороги, возможно, закончится не скоро. Недалеко от ремонтируемого рабочими участка просел асфальт.