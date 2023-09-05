На конкурс грантов для молодых предпринимателей от тюменцев поступило 77 заявок

По итогам первого отбора 20 молодых предпринимателей уже получили гранты на общую сумму 9,3 млн руб. Для сравнения в прошлом году только 9 молодых предпринимателей получили грант на общую сумму 4,2 млн руб.



Участники первого отбора 2023 года направят средства грантов для создания в регионе:

• производства радио- и электроаппаратуры,

• фермы крупного рогатого скота,

• онлайн-платформы для изучения иностранных языков,

• предприятия по выпуску древесного угля,

• робота для печати.



География участников: г. Тюмень, Тюменский район, г. Тобольск, г. Ишим, г. о. Голышманово, г. Заводоуковск, Юргинский и Тобольский районы. Сейчас участники готовятся к защите своих бизнес-проектов, которая пройдет в сентябре.



Предоставление грантов для молодых и социальных предпринимателей реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».