На конкурс грантов для молодых предпринимателей от тюменцев поступило 77 заявок

Posted 5 сентября, 09:41
Published 5 сентября, 09:41
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
Уже во второй раз в этом году департамент проводит отбор молодых предпринимателей в возрасте от 14 до 25 лет для предоставления гранта суммой от т 100 до 500 тыс. рублей.
По итогам первого отбора 20 молодых предпринимателей уже получили гранты на общую сумму 9,3 млн руб. Для сравнения в прошлом году только 9 молодых предпринимателей получили грант на общую сумму 4,2 млн руб.
Участники первого отбора 2023 года направят средства грантов для создания в регионе:
• производства радио- и электроаппаратуры,
• фермы крупного рогатого скота,
• онлайн-платформы для изучения иностранных языков,
• предприятия по выпуску древесного угля,
• робота для печати.
География участников: г. Тюмень, Тюменский район, г. Тобольск, г. Ишим, г. о. Голышманово, г. Заводоуковск, Юргинский и Тобольский районы. Сейчас участники готовятся к защите своих бизнес-проектов, которая пройдет в сентябре.
Предоставление грантов для молодых и социальных предпринимателей реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».