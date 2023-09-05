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Posted 5 сентября, 09:41

Published 5 сентября, 09:41

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

На конкурс грантов для молодых предпринимателей от тюменцев поступило 77 заявок

На конкурс грантов для молодых предпринимателей от тюменцев поступило 77 заявок

5 сентября 2023, 09:41
Фото: 1MI
Департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области объявил о завершении приема документов на конкурс грантов для молодых и социальных предпринимателей. Всего в этом году на него поступило 77 заявок, более половины из них — от социальных предприятий.

Уже во второй раз в этом году департамент проводит отбор молодых предпринимателей в возрасте от 14 до 25 лет для предоставления гранта суммой от т 100 до 500 тыс. рублей.

По итогам первого отбора 20 молодых предпринимателей уже получили гранты на общую сумму 9,3 млн руб. Для сравнения в прошлом году только 9 молодых предпринимателей получили грант на общую сумму 4,2 млн руб.

Участники первого отбора 2023 года направят средства грантов для создания в регионе:
• производства радио- и электроаппаратуры,
• фермы крупного рогатого скота,
• онлайн-платформы для изучения иностранных языков,
• предприятия по выпуску древесного угля,
• робота для печати.

География участников: г. Тюмень, Тюменский район, г. Тобольск, г. Ишим, г. о. Голышманово, г. Заводоуковск, Юргинский и Тобольский районы. Сейчас участники готовятся к защите своих бизнес-проектов, которая пройдет в сентябре.

Предоставление грантов для молодых и социальных предпринимателей реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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