Лишенный прав тюменский алиментщик с долгом 4,5 млн скрылся на своем грузовике

Тюменец Иван Х. 10 лет не выплачивал алименты своему ребенку. В связи с чем за это время накопил долг более 4,5 миллионов рублей. Суд заочно лишил тюменца права пользоваться авто. Но Иван и тут перехитрил всех. Он уехал на машине в неизвестном направлении.