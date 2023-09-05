Лишенный прав тюменский алиментщик с долгом 4,5 млн скрылся на своем грузовике

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Тюменского неплательщика объявили в федеральный розыск. Как сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы по Тюменской области, Иван Х. не выплачивал алименты детям с 2013 года. За десять лет он накопил долг на сумму 4 млн. 756 тысяч рублей.
Калининский суд заочно лишил его права на вождение автомобиля. Однако нарушителю это не помешало уехать на своем грузовике в неизвестном направлении.
Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что за неуплату алиментов суд приговорил другого неплательщика к 40 часам обязательных работ. Судебное решение не сподвигло тюменца начать выплачивать алименты на содержание дочери. В результате чего он накопил долг 1,3 млн рублей.