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Тюменский неплательщик скрылся на грузовике

Лишенный прав тюменский алиментщик с долгом 4,5 млн скрылся на своем грузовике

5 сентября 2023, 05:36
Фото: 1MI
Тюменский неплательщик скрылся на грузовике
Тюменец Иван Х. 10 лет не выплачивал алименты своему ребенку. В связи с чем за это время накопил долг более 4,5 миллионов рублей. Суд заочно лишил тюменца права пользоваться авто. Но Иван и тут перехитрил всех. Он уехал на машине в неизвестном направлении.

Тюменского неплательщика объявили в федеральный розыск. Как сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы по Тюменской области, Иван Х. не выплачивал алименты детям с 2013 года. За десять лет он накопил долг на сумму 4 млн. 756 тысяч рублей.

Калининский суд заочно лишил его права на вождение автомобиля. Однако нарушителю это не помешало уехать на своем грузовике в неизвестном направлении.

Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что за неуплату алиментов суд приговорил другого неплательщика к 40 часам обязательных работ. Судебное решение не сподвигло тюменца начать выплачивать алименты на содержание дочери. В результате чего он накопил долг 1,3 млн рублей.

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#Общество#Происшествия#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы#Дела судебные#Анастасия Ильина
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