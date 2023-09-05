Кандидат в тюменскую гордуму от «Новых людей» Манукян взят под стражу

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Главный кандидат в гордуму Тюмени от партии «Новые люди» Рудик Манукян взят под стражу до 24 октября этого года. Сейчас он находится в СИЗО-1. Подозреваемого арестовали из-за опасений, что он может скрыться. Информацию подтвердили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Манукяна подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении муниципальных контрактов на строительство и ремонт дорог в областной столице.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что главный кандидат «Новых людей» снялся с выборов из-за проблем со здоровьем.
— В связи с состоянием здоровья и необходимостью экстренного медицинского обследования, я снимаю свою кандидатуру, — отметил в своём заявлении Рудик Манукян.
Как сообщает TG-канал Наше ЛукоморьЕ, болезнь кандидата была лишь выдуманным предлогом, чтобы снять свою кандидатуру. И это несмотря на то, что ранее Манукян заявлял, что купил место в гордуме за 15 миллионов рублей и победа уже у него в кармане. Однако слухи о том, что у Манукяна нет шансов стать депутатом ходили уже давно. Сейчас «Новым людям» необходимо найти нового кандидата, поскольку до выборов остаются считанные дни. По слухам, таким человеком может стать бывший глава управы Ленинского района Тюмени Роман Воллерт. Он является сторонников этой партии. Также на место может претендовать либерал-демократ Алексей Чирков.