Кандидат в тюменскую гордуму от «Новых людей» Манукян взят под стражу

Как сообщает TG-канал Наше ЛукоморьЕ, болезнь кандидата была лишь выдуманным предлогом, чтобы снять свою кандидатуру. И это несмотря на то, что ранее Манукян заявлял, что купил место в гордуме за 15 миллионов рублей и победа уже у него в кармане. Однако слухи о том, что у Манукяна нет шансов стать депутатом ходили уже давно. Сейчас «Новым людям» необходимо найти нового кандидата, поскольку до выборов остаются считанные дни. По слухам, таким человеком может стать бывший глава управы Ленинского района Тюмени Роман Воллерт. Он является сторонников этой партии. Также на место может претендовать либерал-демократ Алексей Чирков.