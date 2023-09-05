Из-за плана «Ковер» два самолета из Тюмени сели в Москве раньше срока

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Воздушное судно, вылетевшее из Тюмени, приземлилось в столицу раньше времени. По данным электронного табло аэропорта «Внуково», рейс ЮТ 454 совершил посадку в 7.54 вместо 8.10. Отметим, что из областной столицы в Москву вылетел Boeing 737-800.
Утром Boeing 737-800 уже совершал посадку раньше положенного времени. Лайнер приземлился в Москву в 7.21. Несмотря на то, что прилет ожидался в 7.50.
Диспетчер аэропорта «Внуково» сообщил нашему изданию, что экипаж воздушного корабля мог выбрать другую траекторию полета. По этой причине прилет произошел раньше обозначенного времени.
— Мы не знаем, почему самолет приземлился раньше. Возможно, была выбрана другая траектория полета, — сообщили во «Внуково» изданию «Nashgorod.ru».
Однако ранее появилась информация о том, что в связи с закрытием воздушного пространства, были задержаны около 50 рейсов. План «Ковер» объявлен во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево».
Кроме того, из Тюмени в «Шереметьево» был задержан вылет самолета Airbus A320neo. Рейс должен был вылететь в 7,25. Однако воздушное судно покинуло пределы областной столицы только в 8.20.
Ранее мы писали, что 1 сентября в столичных аэропортах был объявлен план «Ковер». В связи с этим было задержано 38 рейсов, а 23 и вовсе отменены.
Ранее мы писали, что в «Рощино» на семь часов задержали рейс из Тюмени в Сургут. Пассажиры жаловались, что за длительное время ожидания им не предложили еду и воду. Однако позднее эту информацию опровергли сотрудники аэропорта.