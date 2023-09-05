Итоги дня Тюмени: памятник участникам СВО, отопительный сезон, мобилизация

В сети распространяется документ, согласно которому призыв начнется с 11 сентября и за два месяца будут мобилизованы более 200 тысяч граждан. «Наш город» выяснил, правда это или фейк. «Документ» быстро разлетелся по телеграм-каналасм и другим социальным сетям, вызвав у горожан панику. Однако в правительстве Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что по нашему региону слух не разлетелся.