Итоги дня Тюмени: памятник участникам СВО, отопительный сезон, мобилизация

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Муниципальные власти Тюмени проведут работы на кладбище. Здесь появятся новые бордюры, ограждения и тротуар.
Для этих целей выделено 5,2 млн рублей. Подрядная организация должна будет выполнить работы «по благоустройству сектора № 28 кладбище Червишевское-5». Здесь появятся новые бордюры, ограждения и тротуар. Рабочие проведут озеленение участка, здесь высадят ели и посеют газон. На территории кладбища появится памятный знак. Заявки принимаются до 18 сентября, торги курирует МКУ «Некрополь».
В муниципалитетах юга Тюменской области отопительный сезон начнут на этой неделе. Распоряжение о запуске котельных с 8 подписал глава Аромашевского района Игорь Власов.
В областной столице местные власти ранее сообщили, что отопительный сезон начнется после того, как в течение пяти дней температура воздуха не будет превышать +8.
В сети распространяется документ, согласно которому призыв начнется с 11 сентября и за два месяца будут мобилизованы более 200 тысяч граждан. «Наш город» выяснил, правда это или фейк. «Документ» быстро разлетелся по телеграм-каналасм и другим социальным сетям, вызвав у горожан панику. Однако в правительстве Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что по нашему региону слух не разлетелся.
«У нас нет в мониторинге ничего подобного, поэтому мы не можем комментировать то, чего нет», — сообщили изданию в правительстве области.
В других субъектах РФ местные губернаторы уже высказались о том, что заявление является фейковым и никакого приказа выпущено не было. Андрей Картаполов тоже заявил о ложной информации в сети. Изданию ТАСС он сообщил, что «это полная ерунда».
В Тюмени возбуждено уголовное дело на Антона Б., работника батутного центра в ТРЦ «Колумб», мужчина совращал малолетних детей, а с 12-летней девочкой он даже записал интимное видео.
Антона Б., обвиняют в ряде домогательств к детям, мужчина работал в батутном центре ТРЦ «Колумб» — «Ninja парк». Инсайдер в правоохранительных органах сообщил, что за дело парня взялись серьезно и ему грозит срок, как минимум, в 15 лет. Адвокат Павел Руснаков отметил, что наказание во многом будет зависеть от конкретных действий, которые совершил злоумышленник.