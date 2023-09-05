Городская дума контролирует работы по благоустройству в своих избирательных округах

Некоторые жители шестого микрорайона жалуются на отсутствие тротуаров возле их домов: горожанам приходится ходить по газону или проезду, а это небезопасно. В местах, где частный сектор граничит с муниципальной территорией, остались неосвещенные пешеходные участки. Пути решения данных вопросов Александр Захаров обсудил с руководителем управы Восточного округа.