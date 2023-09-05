Городская дума контролирует работы по благоустройству в своих избирательных округах

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
По ходатайству депутата Юрия Коновалова в жилом районе Комарово стартовало строительство парковки. Новое пространство на 40 автомобилей появится вблизи улиц Спасской — Посадской. Рядом располагаются детская и спортивная площадки, а потому парковочные места необходимы местным жителям.
Депутат выехал на объект и оценил ход работ. Согласно проектной документации, участок заасфальтируют, нанесут разметку, обустроят систему водоотведения, установят опоры освещения. Все имеющиеся зеленые насаждения будут сохранены. Завершение работ планируется к 1 октября 2023 года.
Наказ жителей Комарово о необходимости парковки поступил ко мне в 2022 году. Администрация города поддержала предложение, была разработана проекто-сметная документация, проведены необходимые конкурсные процедуры, определен подрядчик. Совместными усилиями удалось начать еще одно доброе дело во благо жителей. Это, конечно же, замечательное событие, — сообщил Юрий Коновалов.
За озеленением и содержанием зеленых зон избирательного округа №24 следит Александр Захаров. Депутат отметил, что на территории есть засохшие насаждения, недостаточно ухоженные газоны и несформированные кустарники.
Некоторые жители шестого микрорайона жалуются на отсутствие тротуаров возле их домов: горожанам приходится ходить по газону или проезду, а это небезопасно. В местах, где частный сектор граничит с муниципальной территорией, остались неосвещенные пешеходные участки. Пути решения данных вопросов Александр Захаров обсудил с руководителем управы Восточного округа.
Надеюсь, совместными усилиями жителей и представителей органов муниципальной власти удастся преобразить и эти территории, — прокомментировал Александр Захаров.
Депутат Андрей Голоус провел плановую проверку выполнения капремонта фасада многоквартирного дома по улице Володарского, 47. На эти цели была выделена субсидия. Проектом предусмотрены восстановительные работы, окрашивание стен и балконов, обновление входных групп, ремонт цоколя и отмостки дома. Качеству исполнения работ депутат дал высокую оценку.