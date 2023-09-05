nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Городская дума контролирует работы по благоустройству в своих избирательных округах

Городская дума контролирует работы по благоустройству в своих избирательных округах

5 сентября 2023, 11:58
Фото: 1MI
Депутаты Тюменской городской Думы продолжают решать вопросы горожан в избирательных округах. Одна из главных тем в конце лета — начале осени — завершение работ по благоустройству и осуществление контроля за качеством их выполнения.

По ходатайству депутата Юрия Коновалова в жилом районе Комарово стартовало строительство парковки. Новое пространство на 40 автомобилей появится вблизи улиц Спасской — Посадской. Рядом располагаются детская и спортивная площадки, а потому парковочные места необходимы местным жителям.

Депутат выехал на объект и оценил ход работ. Согласно проектной документации, участок заасфальтируют, нанесут разметку, обустроят систему водоотведения, установят опоры освещения. Все имеющиеся зеленые насаждения будут сохранены. Завершение работ планируется к 1 октября 2023 года.

Наказ жителей Комарово о необходимости парковки поступил ко мне в 2022 году. Администрация города поддержала предложение, была разработана проекто-сметная документация, проведены необходимые конкурсные процедуры, определен подрядчик. Совместными усилиями удалось начать еще одно доброе дело во благо жителей. Это, конечно же, замечательное событие, — сообщил Юрий Коновалов.

За озеленением и содержанием зеленых зон избирательного округа №24 следит Александр Захаров. Депутат отметил, что на территории есть засохшие насаждения, недостаточно ухоженные газоны и несформированные кустарники.

Некоторые жители шестого микрорайона жалуются на отсутствие тротуаров возле их домов: горожанам приходится ходить по газону или проезду, а это небезопасно. В местах, где частный сектор граничит с муниципальной территорией, остались неосвещенные пешеходные участки. Пути решения данных вопросов Александр Захаров обсудил с руководителем управы Восточного округа.

Надеюсь, совместными усилиями жителей и представителей органов муниципальной власти удастся преобразить и эти территории, — прокомментировал Александр Захаров.

Депутат Андрей Голоус провел плановую проверку выполнения капремонта фасада многоквартирного дома по улице Володарского, 47. На эти цели была выделена субсидия. Проектом предусмотрены восстановительные работы, окрашивание стен и балконов, обновление входных групп, ремонт цоколя и отмостки дома. Качеству исполнения работ депутат дал высокую оценку.

#Тюмень#Депутаты#Благоустройство#Тюменская городская Дума#Озеленение#Детская площадка#Спортплощадка#Анастасия Имамахметова
Подпишитесь
«Новая волна?»: в Тюмени заговорили о повторной мобилизации
Сегодня, 13:34
«Гонят палками?»: в Тюмени остро не хватает полицейских
Сегодня, 01:00
«Спонсируем живодеров?»: почему фото с экзотическими животными необходимо запретить
Сегодня, 09:44
«Снимал порно с ребенком»: В Тюмени задержали работавшего в батутном центре педофила
Сегодня, 07:36
«Всего лишь стиль?»: как архитектура ЖК влияет на его жителей
Сегодня, 08:43
Тюменцам рассказали, как защитить ребенка в период осенних заболеваний
Сегодня, 10:10