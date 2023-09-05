Эксперты обсудят изменения на рекламном рынке на НРФ «Регионы» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
НРФ «Регионы» — это проект Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), который призван развивать региональный рынок рекламы. Информационным партнером является медиахолдинг 1MI.
Откроет форум стратегическая сессия, где специалисты проанализируют ключевые изменения на региональном рекламном рынке, особенности поведения потребителей и рекламодателей. Они также обсудят актуальные инструменты и новые тренды в создании контента для местных компаний. Модератором первой части панельной дискуссии выступит Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР, пишет tagilcity.ru.
Вторая часть пленарной сессии будет посвящена особенностям развития индустрии в разных регионах России. Спикеры — амбассадоры АКАР из Уральского, Северо-Западного федеральных округов, Новосибирска и других городов — поделятся своим видением развития местного рекламного рынка.
Будет проведена отдельная сессия, посвященная мерам поддержки предпринимателей и самозанятых со стороны крупных технологических компаний. Также будут обсуждены преграды для развития МСБ в цифровой среде на сессии экспертов в области брендинга. В рамках Первого регионального фестиваля рекламы будет обсуждаться, как поддерживать связь между брендом и потребителем при увеличении количества точек контакта с пользователями.
Также в программе форума запланированы сессии по использованию искусственного интеллекта и других новых технологий в маркетинге и рекламе, а также по актуальным стратегиям в PR, SMM, контенту и другим направлениям. Всего в рамках НРФ «Регионы» будет проведено более 30 отраслевых дискуссий и персональных выступлений экспертов федеральных и локальных агентств и брендов. Также будет представлена презентация лучших кейсов и практик рекламных агентств.
Форум завершится церемонией награждения участников Первого регионального фестиваля рекламы, который является профессиональным конкурсом креативной рекламы, созданной в регионах или для местных брендов.