Эксперты обсудят изменения на рекламном рынке на НРФ «Регионы» в Екатеринбурге

Также в программе форума запланированы сессии по использованию искусственного интеллекта и других новых технологий в маркетинге и рекламе, а также по актуальным стратегиям в PR, SMM, контенту и другим направлениям. Всего в рамках НРФ «Регионы» будет проведено более 30 отраслевых дискуссий и персональных выступлений экспертов федеральных и локальных агентств и брендов. Также будет представлена презентация лучших кейсов и практик рекламных агентств.