Александр Моор: газификация в Тюменской области будет продолжена

Газопровод до деревни Воронина обеспечит догазификацию 18 населенных пунктов Ишимского района, газификацию 78 домовладений в Воронина и ряда крупных промышленных предприятий, а также агроиндустриального парка «Ишимский». Газопровод до поселка Новоселезнево позволит газифицировать 7 населенных пунктов и догазифицировать 12 населенных пунктов Казанского района, обеспечит газом 4 промышленных и сельскохозяйственных предприятия, а также 4 муниципальные котельные социальных объектов.