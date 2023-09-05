Александр Моор: газификация в Тюменской области будет продолжена

Posted 5 сентября, 12:06
Published 5 сентября, 12:06
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Кроме газораспределительной станции, построены газопровод-отвод протяженностью 8,5 км и два межпоселковых газопровода: до деревни Воронина Ишимского района протяженностью более 63 км и поселка Новоселезнево Казанского района протяженностью свыше 83 км.
Газопровод до деревни Воронина обеспечит догазификацию 18 населенных пунктов Ишимского района, газификацию 78 домовладений в Воронина и ряда крупных промышленных предприятий, а также агроиндустриального парка «Ишимский». Газопровод до поселка Новоселезнево позволит газифицировать 7 населенных пунктов и догазифицировать 12 населенных пунктов Казанского района, обеспечит газом 4 промышленных и сельскохозяйственных предприятия, а также 4 муниципальные котельные социальных объектов.
От сельских жителей уже принято более тысячи заявок на подключение, по 97 процентам из них заключены договоры, сети подведены до границ более 600 земельных участков.
Строительство газораспределительной станции «Ишим» и газопроводов — результат реализации программы развития газоснабжения и газификации Тюменской области на 2021–2025 годы, согласованной губернатором Тюменской области Александром Моором и председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Общий объем инвестиций в рамках этой программы превышает 5 миллиардов рублей.
Доступность подключения домовладений к газовым сетям в Тюменской области обеспечивается за счет компенсации из регионального бюджета части расходов на прокладку газопроводов внутри домов и стоимости газового оборудования в размере до 130 тысяч рублей.
«Совместно с нашими надежными партнерами из „Газпрома“ мы продолжим реализацию региональной программы газификации. Это не только улучшает качество жизни людей, но и повышает инвестиционную привлекательность сельских территорий, способствует созданию новых производств и рабочих мест», — подчеркнул Александр Моор.