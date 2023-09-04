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Выпускник тюменского вуза на СВО был смертельно ранен под Работино

Выпускник тюменского вуза на СВО был смертельно ранен под Работино

4 сентября 2023, 10:50
Фото: 1MI
В зоне СВО погиб житель ЯНАО Вадим Ветрогон. Он вырос и учился в Новом Уренгое, там же окончил 13 школу.
Сюжет
ЯНАО

В Тюмени он закончил ТюмГУ. В зону СВО ушёл добровольцем. Был ранен на передовой под Работино, скончался в полевом госпитале.

«Поступал, мыслил и вёл себя, как герой», — сообщил командир Вадима Ветрогона.
Фото: Telegram-канал «НУР. Официально».

С погибшим бойцом простятся 5 сентября в Новом Уренгое, его похоронят с воинскими почестями. Вадим Ветрогон был представлен к ордену мужества, сообщает Telegram-канал «НУР. Официально».

Ранее «Наш город» сообщал, что жительница Тобольска Оксана Кадулина с июня этого года ищет пропавшего в зоне СВО 23-летнего сына Дениса Исаченко. Молодой человек был осужден на семь лет лишения свободы в 2022 году, но недавно заключил контракт в Министерством обороны.

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#Общество#Александр Мязин#ТюмГУ#Тюменцы#Погибшие#Военные#ЯНАО#Новый Уренгой#СВО
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