Выпускник тюменского вуза на СВО был смертельно ранен под Работино

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
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Updated Сегодня, 10:52
В Тюмени он закончил ТюмГУ. В зону СВО ушёл добровольцем. Был ранен на передовой под Работино, скончался в полевом госпитале.
«Поступал, мыслил и вёл себя, как герой», — сообщил командир Вадима Ветрогона.
С погибшим бойцом простятся 5 сентября в Новом Уренгое, его похоронят с воинскими почестями. Вадим Ветрогон был представлен к ордену мужества, сообщает Telegram-канал «НУР. Официально».
Ранее «Наш город» сообщал, что жительница Тобольска Оксана Кадулина с июня этого года ищет пропавшего в зоне СВО 23-летнего сына Дениса Исаченко. Молодой человек был осужден на семь лет лишения свободы в 2022 году, но недавно заключил контракт в Министерством обороны.