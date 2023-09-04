Выпускник тюменского вуза на СВО был смертельно ранен под Работино

Ранее «Наш город» сообщал, что жительница Тобольска Оксана Кадулина с июня этого года ищет пропавшего в зоне СВО 23-летнего сына Дениса Исаченко. Молодой человек был осужден на семь лет лишения свободы в 2022 году, но недавно заключил контракт в Министерством обороны.