В Тюмени заработает горячая линия по вопросам школьного питания

Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что тюменских школьников начнут кормить сливочным маслом со вкусом апельсина. Тюменские производители разработали для учеников необычный продукт. Как сообщили в Департаменте АПК Тюменской области, такое предложение в свое время поступило от АО Комбината школьного питания «Центральный». Однако не все предприниматели готовы были реализовать идею.