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Родители теперь всегда будут в курсе того, что едят их дети

В Тюмени заработает горячая линия по вопросам школьного питания

4 сентября 2023, 08:41
Фото: 1MI
Родители теперь всегда будут в курсе того, что едят их дети
Лето закончилось, начался школьный сезон. В связи с этим заработала горячая линия по вопросам школьного питания. Родители учеников смогут не только задать интересующие их вопросы, но и узнать о роли правильного питания в жизни ребенка.
Сюжет
Дети

Родители тюменских школьников смогут задать интересующие их вопросы на тему школьного питания. Горячая линия заработает 4 сентября в управлении регионального отделения Роспотребнадзора. Задать интересующие вопросы можно будет до 15 сентября включительно.

Горячая линия будет открыта в будни с понедельника по четверг с с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 16:45. Перерыв: 13:00 — 13:45. Интересующие вопросы можно задать по телефону 8 (3452) 20-24-03, 69-67-84.

Родители смогут спросить о роли школьной администрации в процессе питания учеников, о возможной роли родителей в вопросах питания детей, об организации питания в школах. Кроме того, специалисты расскажут родителям о принципах здорового питания и о том, какую роль правильное питание играет в жизни ребенка.

Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что тюменских школьников начнут кормить сливочным маслом со вкусом апельсина. Тюменские производители разработали для учеников необычный продукт. Как сообщили в Департаменте АПК Тюменской области, такое предложение в свое время поступило от АО Комбината школьного питания «Центральный». Однако не все предприниматели готовы были реализовать идею.

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#Общество#Бизнес#Дети#Образование#Школьники#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы#Еда#Бесплатная еда#Анастасия Ильина
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