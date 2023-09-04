В Тюмени набирают на СВО стрелков, командиров, разведчиков и снайперов

Множество подобных объявлений появилось на сайте «Работа России». Соискателям предлагают выплату подъемного пособия, обеспечение продуктами, дополнительные социальные гарантии и служебное жилье. Тюменские военные могут рассчитывать на зарплату от 204 до 226 тысяч рублей в месяц. Нужны стрелки (105 человек), разведчики (45), командиры отряда (10), водители автомобиля (35) и другие военные. Всего 364 человека.