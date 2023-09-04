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Published Сегодня, 14:59

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Соискателям предлагают выплату подъемных и большую зарплату.

В Тюмени набирают на СВО стрелков, командиров, разведчиков и снайперов

4 сентября 2023, 14:59
Фото: 1MI
Соискателям предлагают выплату подъемных и большую зарплату.
Военный комиссариат по Тюменской области выставил сотни вакансий для мужчин, которые хотят служить по контракту. На данный момент требуются стрелки, командир отряда, разведчики. Всего набирают 364 человека. Их отправят в зону СВО.

Множество подобных объявлений появилось на сайте «Работа России». Соискателям предлагают выплату подъемного пособия, обеспечение продуктами, дополнительные социальные гарантии и служебное жилье. Тюменские военные могут рассчитывать на зарплату от 204 до 226 тысяч рублей в месяц. Нужны стрелки (105 человек), разведчики (45), командиры отряда (10), водители автомобиля (35) и другие военные. Всего 364 человека.

От будущих военных требуется минимум среднее образование, наличие физической подготовки и уравновешенность. Соискатели должны быть годны к военной службе.

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В середине августа «Наш город» сообщал, что военным контрактникам раньше предлагали от 27 до 35 тысяч рублей, но потом подняли зарплаты в 5-6 раз.

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Военные#СВО
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