В Тюмени набирают на СВО стрелков, командиров, разведчиков и снайперов

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Множество подобных объявлений появилось на сайте «Работа России». Соискателям предлагают выплату подъемного пособия, обеспечение продуктами, дополнительные социальные гарантии и служебное жилье. Тюменские военные могут рассчитывать на зарплату от 204 до 226 тысяч рублей в месяц. Нужны стрелки (105 человек), разведчики (45), командиры отряда (10), водители автомобиля (35) и другие военные. Всего 364 человека.
От будущих военных требуется минимум среднее образование, наличие физической подготовки и уравновешенность. Соискатели должны быть годны к военной службе.
В середине августа «Наш город» сообщал, что военным контрактникам раньше предлагали от 27 до 35 тысяч рублей, но потом подняли зарплаты в 5-6 раз.