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В Тюмени из-за коммунальной аварии большая часть города осталась без воды

В Тюмени из-за коммунальной аварии большая часть города осталась без воды

4 сентября 2023, 05:15
Фото: 1MI
В Тюмени в воскресенье вечером произошла серьезная коммунальная авария — утечка на магистральном водоводе. Без водоснабжения остались жители домов на Мысу, в Тарманах и на Лесобазе.

Как сообщили «Нашему Городу» в «Тюмень. Водоканал», повреждения трубопровода, транспортирующего ресурс с Велижанского водозабора, было локализовано оперативно. Бригады цеха эксплуатации водопроводных сетей работали на месте ЧП в течение всей ночи. В настоящее время ведутся работы по восстановлению целостности трубы.

«Работы на магистральном водоводе большого диаметра очень сложный и трудоемкий процесс. Как только мы узнали об аварии, несмотря на позднее время, вывели на работу всю технику и самые опытные бригады. Работали всю ночь. Чтобы добраться до поврежденной трубы пришлось сделать отсыпку участка. Много времени потребовалось на то, чтобы осушить трубу. Утром к работе приступили самые опытные сварщики», — рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станции «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.

В настоящее время ограничена подача воды в районах Мыс, Тарманы, Лесобаза. Организован подвоз воды. Работы по устранению повреждения специалисты намерены завершить сегодня к четырем часам дня.

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменской многоэтажки по улице Червишевский тракт, 15/4, жаловались на отсутствие горячего и холодного водоснабжения. По словам тюменцев, воду отключают регулярно. При этом, УК не может дать ответ — почему это происходит.

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#Общество#Происшествия#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Коммунальные аварии#Вода#Тюмень Водоканал
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