В Тюмени из-за коммунальной аварии большая часть города осталась без воды

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменской многоэтажки по улице Червишевский тракт, 15/4, жаловались на отсутствие горячего и холодного водоснабжения. По словам тюменцев, воду отключают регулярно. При этом, УК не может дать ответ — почему это происходит.