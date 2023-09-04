В Тюмени из-за коммунальной аварии большая часть города осталась без воды

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Как сообщили «Нашему Городу» в «Тюмень. Водоканал», повреждения трубопровода, транспортирующего ресурс с Велижанского водозабора, было локализовано оперативно. Бригады цеха эксплуатации водопроводных сетей работали на месте ЧП в течение всей ночи. В настоящее время ведутся работы по восстановлению целостности трубы.
«Работы на магистральном водоводе большого диаметра очень сложный и трудоемкий процесс. Как только мы узнали об аварии, несмотря на позднее время, вывели на работу всю технику и самые опытные бригады. Работали всю ночь. Чтобы добраться до поврежденной трубы пришлось сделать отсыпку участка. Много времени потребовалось на то, чтобы осушить трубу. Утром к работе приступили самые опытные сварщики», — рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станции «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.
В настоящее время ограничена подача воды в районах Мыс, Тарманы, Лесобаза. Организован подвоз воды. Работы по устранению повреждения специалисты намерены завершить сегодня к четырем часам дня.
Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменской многоэтажки по улице Червишевский тракт, 15/4, жаловались на отсутствие горячего и холодного водоснабжения. По словам тюменцев, воду отключают регулярно. При этом, УК не может дать ответ — почему это происходит.