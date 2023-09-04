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Published Сегодня, 07:41

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Тюменцы встретят «бабье лето» раньше обычного

«Бабье лето» в Тюмени наступит раньше обычного

4 сентября 2023, 07:41
Фото: 1MI

Тюменцы встретят «бабье лето» раньше обычного

В четверг, 7 сентября, в областной столице воздух в дневные часы прогреется до +17…+18. В воскресенье, 10 сентября, столбики термометров, несмотря на моросящий дождь, покажут +19…+20.

Теплая погода будет радовать тюменцев до 19 сентября включительно. В конце следующей неделе в Тюмени ожидается потепление до +24…+25. Правда, в отдельные дни синоптики обещают кратковременные дожди.

После 19 сентября в областной столице резко похолодает — 20 сентября ночью термометры покажут +3…+5, днем не поднимутся выше +9…+11. 21 сентября и вовсе в ночные часы температура воздуха опустится до 0…-1.

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 4 сентября
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Сегодня в Тюмени ожидается облачная погода и температура воздуха +11…+13. Во вторник, 5 сентября, погода существенно не изменится +5…+7 в темное время суток и до +12…+13 в дневные часы. В среду, 6 сентября, в областной столице воздух прогреется до +16…+17. Осадки в эти дни маловероятны.

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