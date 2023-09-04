«Бабье лето» в Тюмени наступит раньше обычного

Сегодня в Тюмени ожидается облачная погода и температура воздуха +11…+13. Во вторник, 5 сентября, погода существенно не изменится +5…+7 в темное время суток и до +12…+13 в дневные часы. В среду, 6 сентября, в областной столице воздух прогреется до +16…+17. Осадки в эти дни маловероятны.