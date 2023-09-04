«Бабье лето» в Тюмени наступит раньше обычного

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Теплая погода будет радовать тюменцев до 19 сентября включительно. В конце следующей неделе в Тюмени ожидается потепление до +24…+25. Правда, в отдельные дни синоптики обещают кратковременные дожди.
После 19 сентября в областной столице резко похолодает — 20 сентября ночью термометры покажут +3…+5, днем не поднимутся выше +9…+11. 21 сентября и вовсе в ночные часы температура воздуха опустится до 0…-1.
Сегодня в Тюмени ожидается облачная погода и температура воздуха +11…+13. Во вторник, 5 сентября, погода существенно не изменится +5…+7 в темное время суток и до +12…+13 в дневные часы. В среду, 6 сентября, в областной столице воздух прогреется до +16…+17. Осадки в эти дни маловероятны.