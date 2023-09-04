Тюменцы стали реже покупать квартиры в ипотеку

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
По словам экспертов, тюменцы все чаще приобретают недвижимость в качестве инструмента инвестиций. Жители региона покупают квартиры еще на стадии строительства, а после сдачи жилья продают их по более высоким ценам.
При этом, большая часть тюменцев приобретают за наличные деньги однокомнатные или двухкомнатные квартиры (32 и 39% соответственно), студии (8%), пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла за последний месяц на 1,5%. За год «квадрат» подорожал более чем на 9%. Сегодня в среднем цена квадратного метра составляет 111,5 тысяч рублей.