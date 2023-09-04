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Тюменцы стали реже покупать квартиры в ипотеку

Тюменцы стали реже покупать квартиры в ипотеку

4 сентября 2023, 05:56
Фото: 1MI
Тюменцы стали чаще приобретать недвижимость за наличные деньги. В июле этого года доля сделок с ипотекой сократилась в Тюменской области в два раза — до 45%. В целом по региону — с 82 до 37% по сравнению с июлем 2022 года, сообщают аналитики BnMAP.pro.
Сюжет
Жилье

По словам экспертов, тюменцы все чаще приобретают недвижимость в качестве инструмента инвестиций. Жители региона покупают квартиры еще на стадии строительства, а после сдачи жилья продают их по более высоким ценам.

При этом, большая часть тюменцев приобретают за наличные деньги однокомнатные или двухкомнатные квартиры (32 и 39% соответственно), студии (8%), пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла за последний месяц на 1,5%. За год «квадрат» подорожал более чем на 9%. Сегодня в среднем цена квадратного метра составляет 111,5 тысяч рублей.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Жилье#Кредиты#Покупка квартир#Ипотека#Инвестиции
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