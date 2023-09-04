Тюменцы стали реже покупать квартиры в ипотеку

Тюменцы стали чаще приобретать недвижимость за наличные деньги. В июле этого года доля сделок с ипотекой сократилась в Тюменской области в два раза — до 45%. В целом по региону — с 82 до 37% по сравнению с июлем 2022 года, сообщают аналитики BnMAP.pro.

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