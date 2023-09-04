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Тюменских вандалов, разгромивших лифт в одном из домов в Зареке, ищет полиция

Тюменских вандалов, разгромивших лифт в одном из домов в Зареке, ищет полиция

4 сентября 2023, 03:45
Фото: 1MI
Компанией тюменцев, разгромивших лифт в многоэтажном доме по улице Велижанской, 66, заинтересовалась полиция.
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Полиция

Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на вандалов поступило заявление поступило в отдел полиции №6.

«Участковым уполномоченным проводится проверка, по результатам которой будет принятое решение в установленном законом порядке», — пояснили в полиции.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные дни семеро тюменцев, застрявших в лифте, не дожидаясь его починки, решили выбраться из кабины самостоятельно. Для этого, они просто разобрали ее. По предварительным оценкам, ущерб составил несколько сотен тысяч рублей.

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