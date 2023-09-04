Тюменских вандалов, разгромивших лифт в одном из домов в Зареке, ищет полиция

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные дни семеро тюменцев, застрявших в лифте, не дожидаясь его починки, решили выбраться из кабины самостоятельно. Для этого, они просто разобрали ее. По предварительным оценкам, ущерб составил несколько сотен тысяч рублей.