Тюменских вандалов, разгромивших лифт в одном из домов в Зареке, ищет полиция

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на вандалов поступило заявление поступило в отдел полиции №6.
«Участковым уполномоченным проводится проверка, по результатам которой будет принятое решение в установленном законом порядке», — пояснили в полиции.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные дни семеро тюменцев, застрявших в лифте, не дожидаясь его починки, решили выбраться из кабины самостоятельно. Для этого, они просто разобрали ее. По предварительным оценкам, ущерб составил несколько сотен тысяч рублей.